半導體設備出貨 Q3增9％

短期半導體市場正遭遇逆風，但長期應用發展前景仍被看好，國際半導體產業協會（SEMI）近日公布全球半導體設備出貨報告，第3季出貨金額季增9％，台灣是單季全球第二大市場。

SEMI指出，全球半導體設備第3季出貨金額達287.5億美元，季增9％、年增7％。以各區域來看，中國於第3季以77.8億美元，躍居半導體設備出貨第一大市場，季增幅度近二成，年增幅度也有7％，台灣以72.8億美元緊追其後，季增近一成，但年減約1％。

韓國以47.8億美元的規模排名第三，季減與年減幅度都超過一成。北美排名第四，銷售金額為26.1億美元，季減約1％，但年增幅度為14％。

SEMI總裁暨執行長Ajit Manocha提到，上季全球半導體設備銷售金額成長，符合2022年的正向展望。半導體產業依然持續擴增產能，以因應未來長期市場需求與技術創新。

SEMI先前預估，2022年全球晶圓廠設備支出總額，將較前一年成長約9％，達到990億美元的新高紀錄，並預計今年與2023年的全球晶圓廠產能仍將持續成長。全球晶圓廠設備市場在新晶圓廠及製程技術升級的推波助瀾下，在2022年到2023年間仍將維持高度的設備採購支出。

根據SEMI估算，台灣估計為2022年全球晶圓廠設備支出的領頭羊，總額估計將較去年增長47%，來到300億美元；韓國則小跌5.5%，以總額222億美元的規模排名第二；第三名的中國約為200億美元。

同時，歐洲／中東地區今年相關設備支出可望創歷史紀錄，達66億美元，因為高效能運算（HPC）應用對於先進製程的強勁需求，推動該地區業者積極投資。