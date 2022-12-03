環球晶美國德州新廠動土

半導體矽晶圓大廠環球晶於美國時間1日舉行德州謝爾曼市12吋新廠動土典禮，成為美國本土睽違20多年再度興建的矽晶圓新廠。環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶新廠將奠定在美國半導體供應鏈的戰略地位。

環球晶德州新廠距離旗下GlobiTech的既有廠區僅數百公尺距離，徐秀蘭親自主持典禮，共有超過200位嘉賓參與，包括白宮晶片法案相關成員代表、當地州政府與地方政府政要，以及客戶與供應商，我國駐美代表蕭美琴也共襄盛舉。

環球晶是全球第三大半導體矽晶圓廠，目前德州新廠預期可補足美國本土矽晶圓供應鏈缺口，美國半導體製造廠雖然不斷成長，但本土矽晶圓供應量已跌至1%以下，美國本土矽晶圓供應短缺的問題嚴重。

環球晶今年初確定公開收購德國同業世創股權未成後，轉而啟動B計畫，宣布將砸下550億元，自行興建新廠，另外也將擴充既有廠區產能。

環球晶指出，美國晶片法案與州政府／地方政府的獎勵措施，以及美國本土客戶的強力支持，促成此項新廠重大擴產計畫。

同時，環球晶表示，疫情因素與地緣政治風險皆敲響美國缺乏本土矽晶圓供應鏈的警鐘，客戶紛紛簽訂長約，顯示對擴廠的支持，且長約產品覆蓋車用、手機、電腦、消費性及工業應用等利基市場。德州新廠第一階段動土之後，環球晶預計兩年內可完成建造、設備安裝、客戶送樣及量產。

新廠區共占地58公頃，未來進行階段式擴建，中長期最大月產能規模估計可達120萬片。

外資法人先前推估德州新廠第一階段產能大約在30萬片左右。

徐秀蘭先前提到，新廠地點是先選國家，再決定設在哪一州，德州是環球晶在美國的管理大本營，所以最終出線。美國市場新增很多晶圓廠客戶需求，未來可就近供應客戶產品。

環球晶單季營收已連四季創新高，即使短期半導體景氣不佳，但長約比重高，執行率也仍高，本季業績還有機會持續改寫紀錄。

環球晶截至第3季底的長約預收貨款餘額，以新台幣來計算，持續締造新歷史紀錄，達382.1億元。而在該公司的營收結構中，6吋以下矽晶圓占比不到一成，8吋與12吋產品合計占超過九成，其中12吋的業績比重又高於8吋。