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環球晶位於美國德州 新建12吋矽晶圓廠正式動土

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

全球第三大矽晶圓製造商環球晶宣布，該公司計畫在美國德州謝爾曼市投資全球第一座12吋矽晶圓廠，已於美國時間於12月1號舉行動土典禮，將奠定環球晶圓在美國半導體供應鏈的戰略地位。

環球晶表示，位於德州的12吋矽晶圓廠投資案是由環球晶美國公司GlobalWafers America進行投資，這項投資案也是環球晶收購德國矽晶圓大廠世創（Silitronic）破局後，替代自行建新廠方案，瞄準美國通過晶片與科學法案（簡稱晶片法案），吸引英特爾、台積電、三星、美光等晶圓製造大廠擴大在美國興建新廠，帶動上游矽晶圓需求，直接赴美建矽晶圓。

環球晶美國新12吋矽晶圓動土典禮，超過200位貴賓蒞臨現場，包含海內外、白宮拜登政府團隊、聯邦政府、州政府與地方政府的政要人士，重要客戶與供應商也親臨會場共襄盛舉。

環球晶表示，環球晶的擴產計畫將打造美國本土睽違20多年的首座矽晶圓廠，預期可彌補美國本土矽晶圓供應鏈缺口；美國半導體製造廠雖不斷成長，然本土矽晶圓供應量已跌至1%以下，顯見美國本土晶圓供應短缺問題嚴重。

美國晶片法案與州政府、地方政府的獎勵措施，以及美國本土客戶的強力支持，成就了環球晶此項重大擴產計畫，且近期疫情因素與地緣政治風險皆敲響美國缺乏本土矽晶圓供應鏈的警鐘，客戶紛紛與環球晶圓簽訂長約以顯示對擴廠的支持，長約覆蓋車用、手機、電腦、消費性及工業應用等利基市場。

環球晶預計兩年內可完成新廠建造、設備安裝、客戶送樣及量產。新廠占地58公頃，可為未來階段式擴建提供充足的空間。

矽晶圓 美國 環球晶

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