英特爾、羅氏、捷絡生技攜手 推動次世代數位病理平台

英特爾、台灣羅氏診斷與捷絡生技今（2）日於台灣醫療科技展中宣布成立數位病理產業聯盟，推動次世代數位病理平台於醫療場景的應用。

捷絡生技運用第12代Intel Core處理器與OpenVINO、OpenFL開源工具打造MetaLite開放式數位病理聯邦學習與邊緣推論運算解決方案，結合台灣羅氏診斷具CE/IVD/TFDA認證的數位玻片掃描儀，提供具有智慧加值的高品質、易於導入數位病理AI解決方案，適合提供從醫學中心至地區醫院的廣大醫療院所，助力精準醫療與數位健康的推進，目前此合作方案已於台大醫院新竹台大分院進行場域驗證（PoC)，未來也計畫將合作拓及亞太區醫學中心。

病理領域一向是精準醫療領域中的關鍵環節，病理醫師透過次微米解析度顯微影像觀察細胞、組織細微特徵後所作出的病況診斷，根據病理報告結果，臨床醫師得以制定出最適當的診斷方案，隨著各種新藥發展，以病理檢查報告來適配病人及藥物是成功治療計畫的第一步。近年來在病理逐步數位化後，電腦輔助分析工具可以協助醫師進行判讀，提升診斷效率並能更好的量化數值，進一步提升準確率。

台灣羅氏醫療診斷設備公司總經理吳慶城表示，羅氏創立125年來致力於透過革命性的創新，提供高品質的醫療藥物與診斷檢測，在整個患者旅程(Patient Journey)中造福病患，秉持著此一理念，與英特爾和捷絡生技合作，基於羅氏數位玻片掃描儀系列，搭配新一代處理器與邊緣運算科技，醫師更容易運用捷絡MetaLite數位病理AI輔助診斷，加速數位病理進入市場，幫助更多患者得到精確的診斷結果以及更好的照護。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，在醫療保健領域，英特爾與醫界領先者共同推動醫學技術發展。身為技術領導者，英特爾正在召集生態系統，不斷推動健康和生命科學領域的最新發展，相信透過本次合作以創新科技增進臨床醫療的工作流程與準確性，能夠創造產業、醫療院所、病患三贏。

捷絡生技執行長林彥穎表示，捷絡生技具有3D病理、AI運算等專利關鍵技術，在次世代病理發展的關鍵時刻，這次三家廠商合作，可以在目前數位病理上搶占國際商機，透過與國際大廠合作將臺灣發展的特色技術早日推進國際市場。