落實地球公民責任 鴻海捐物資助印尼災民度過地震難關

鴻海集團（2317）今日宣布，捐贈 556 個家庭帳篷及 1,188 個睡袋援助印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur），盼協助當地災民度過地震所造成的困境。相關物資在印尼投資部（Ministry of Investment/BKPM）、駐台北印尼經濟貿易代表處的協助下，已空運送至印尼，並由印尼當局協助發送予災區需要的民眾。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「印尼和鴻海是非常重要的夥伴，雙方除了分享、合作、共榮外，在遇到困境時也會一起相互支援度過難關。希望這些資源能及時為印尼當地夥伴，挺過這次災害所帶來的影響，也祈求災後重建工作一切順利。」

自印尼地震發生後，當地許多設施嚴重毀損，民眾被迫撤離家園無處所可居，因此鴻海在第一時間即啟動賑災物資籌備行動，經鴻海駐印尼主管確認印尼災區民眾需求後，連夜進行物資購置、包裝搬運、入艙空運等工作，僅花三天時間，就將在台灣採購的 556 個家庭帳篷及 1,188 個睡袋等總價值超過 500 萬元賑災物資，以空運的形式從台灣送至印尼。

首批物資已於 11 月底抵達蘇加諾-哈達國際機場，並在最短時間內交付印尼當局。希望透過該物資的援助，以實際行動解決印尼災區民眾之所需，讓災區民眾有暫時保暖、休息的地方，同時也為印尼受苦民眾祈福。

此外，特別感謝內政部消防署、經濟部工業局、外交部亞太司、駐印尼台北經濟貿易代表處、財團法人紡織產業綜合研究所、準時達國際等單位協助調度物資及物流運送，讓賑災物資能迅速有效地送達。本次鴻海集團主動捐贈當地需要的賑災物資，希望傳遞這份愛心，幫助印尼攜手共度難關。