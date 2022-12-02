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華碩商用電腦、電競筆電 Q3在台市佔奪冠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今年在PC產業最受關注的商用與電競領域拿下亮眼成績，雙雙奪得台灣銷售第一寶座。圖/華碩提供
華碩今年在PC產業最受關注的商用與電競領域拿下亮眼成績，雙雙奪得台灣銷售第一寶座。圖/華碩提供

最新市場報告出爐，PC品牌大廠華碩（2357）今年在PC產業最受關注的商用與電競領域拿下亮眼成績，雙雙奪得台灣銷售第一寶座。據市調機構IDC統計，2022年第三季華碩商用筆電、商用桌機以39.9%與42.8%極高佔比稱霸業界，商用桌機更與對手拉開超過15%差距，獲得壓倒性勝利。另知名市調機構指出，華碩電競筆電以41.3%蟬聯2022年第三季銷售冠軍，狂勝對手20%，9月份市佔更因開學季帶動買氣，強勢來到42.9%。

連年穩踞台灣市佔No.1的華碩商用電腦靠著優異產品力脫穎而出，其中ASUS ExpertBook B9備受企業主管喜愛，有「高階經理人機」、「CEO機」之稱；商用桌機 ExpertCenter D/M系列提供完整產品線，囊括中小企業、政府教育單位、大型企業採購首選。除硬體選擇多樣可靠外，「華碩商用小隊」的口碑服務更是幕後功臣！協助企業售前/中/後完整規劃，創新在地化經營立足台灣、放眼海外，年底前將完成28個國家的華碩FAE團隊部署，助全球華碩商用團隊擴大版圖。

台灣華碩商用電腦亦擁有兩大最強服務，成為客戶貼心後援。「商用客製服務」提供少量產品客製化，1台也可特規訂製，對中小企業、個人工作室更加便利；「華碩裝置即服務(ASUS DAAS)」則可幫客戶降低成本，以超靈活的租賃模式，滿足客戶需求。

華碩 電競筆電

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