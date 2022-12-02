工程師沒出差 工廠產能一片也沒少！緯創元宇宙怎麼玩

「這兩三年疫情，工程師沒辦法出差到中國大陸工廠做NPI（新品量產導入），但工廠良率也沒受影響少做一片，竟然不出差也能做得好，我跟同仁說：那麼先前工程師去工廠到底在幹什麼？」緯創資通（3231）總經理沈慶堯打趣的說。

雖然這是一句玩笑話，但也真實描述了2020~2022年之間疫情對智慧製造產業的改變，製造業未來將受到更多AI應用幫助，樣貌跟現在大不同。沈慶堯分享麥肯錫顧問公司預測，2025年時全球將有60%企業使用AI執行工作，製造業至少30%員工是IT人才。

但即使理解AI工具威力，但他也分享，緯創提供員工新工具如AI引擎或AI應用，但發現員工還是習慣走回老路，用EXCEL的電子表格工作。

「我常跟員工說，如果你的工作是做報告，以後就沒有工作，報告不再是人做的，看報告也不是人做的，你的工作不是看報告，而是其他加值工作。」沈慶堯2日出席工研院「AI數位韌性，永續創新論壇」分享。

沈慶堯表示數位轉型必須先數位化，其次是必須讓員工深刻的瞭解用新工具做事，可以增加最大效益，這就是流程轉型，而流程轉型將改變業務結構，創造更多價值，帶來業務轉型，透過兩個飛輪設計，可以快速提昇競爭力，打造數位轉型雙飛輪。

舉例來說，過去是瀑布式工作流程，是一個專案做1年或18個月，做完再想下一個專案，但現在變成一個平台概念，比方庫存管理平台，經過不斷改善優化，會越做越好，進而思考這個平台可以利用另一個飛輪（業務轉型）創造新營業模式，好比跟客戶或供應商共創找出新的運作模式，平台可以迭代發展，創造差異。

「未來企業員工的型態會大幅改變，員工組成結構也會改變，這也是為何我們推動雙飛輪制度（流程轉型與業務轉型）作為管理模式。」沈慶堯說。

打造越南、印度廠數位孿生！元宇宙工廠正夯

緯創身為超大電子代工廠，疫情期間國境封鎖，也不得不利用AR、VR技術協助總部研發人員跟昆山工廠前線溝通，利用數位工具即時連線，讓前線問題跟後台數據連結，快速解決前線問題，確保產線生產。

現在緯創也利用數位孿生技術，打造元宇宙工廠，將虛實整合，建置更有效率的數位孿生工廠，能讓遠在台北的緯創工程師，能掌握昆山工廠車間環境、人員狀況、故障機台數據，以可視化方式管理。

為了打造這個元宇宙工廠，沈慶堯表示，工廠3D建模的背後是龐大的基礎建設，有非常多的數據跟系統，要連結ERP、MES、PLM等系統資料庫，數位孿生工廠可以做新品量產前的模擬，或是缺料時協助管理者做決策。

除昆山開始打造數位孿生工廠，沈慶堯表示，也正推動將這套數位孿生應用平行複製到海外其他廠區，顯見越南或印度工廠也在列。

而製造業也有淨零碳排目標，沈慶堯表示，其實很多碳排不是緯創作的，而是上千家供應商製造時產出，這也是溫室氣體管理範疇三的領域。為此緯創也要求貢獻緯創60%營收的供應鏈要一起加速減碳，為此緯創成立ESG永續採購平台，協助中小型供應商做工廠資料收集統計，甚至是分析，進而能控管上下游產業碳排量，讓範疇三的供應商積極減碳。

沈慶堯指出，2022年上半年已經先挑出高碳排供應商，包括面板、PCB、機構廠商，完成碳排計算，今年下半年展開減碳工作，並協助供應商取得ISO14064-1溫室氣體排放查證，目前完成率59%，2023年期望開始推廣至散熱或電源供應器，目標營收60%的供應商都納入管理，未來也期望這個雲端採購平台有機會開放給供應商付費使用，成為新商業模式。

不過，由於科技大廠都因應減碳，推出自有供應鏈管理平台，緯創如何能獲得供應商青睞選擇？對此沈慶堯回應，確實製造業有很多同質性雲端化管理平台可選擇。