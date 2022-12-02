工研院AI人工智慧產業論壇 探討數位韌性、淨零永續等議題

工研院今（2）日舉辦「AI數位韌性ｘ永續創新」人工智慧產業論壇，邀請包括：數位發展部數位產業署署長呂正華、緯創資通公司總經理沈慶堯、鴻海研究院人工智慧研究所長栗永徽、Appier首席機器學習科學家林守德與工研院人工智慧應用策略辦公室副主任暨資通所副所長黃維中等AI人工智慧巨擘與產學界重量級專家一同齊聚，共同探討台灣數位韌性、淨零永續、可信任AI、中小企業與新創等AI機會與挑戰。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，數位發展部在今年8月揭牌後，以「民主典範、智慧國家」為願景，AI技術將是協助實現願景的重要技術之一，產業署更打造「R、I、S、E」四大主軸，包括：Resilience指韌性、Integration是整合、Security是安全、Empowerment是賦權，取名為「旭日東昇」，透過提昇產業供應鏈韌性（R）、整合及協調各部會資源（I）、推動資安產業發展及人才的培育（S），以及讓各部會願意擴大創新應用（E）來提升臺灣產業發展，冀望AI技術發展與產業AI轉型以實踐臺灣2030年「創新、包容、永續」的智慧國家。

工研院執行副總暨總營運長余孝先指出，工研院在2015年推動AI時提出三個願景「產業AI化」、「AI產業化」、「AI平民化」，前兩者已耳熟能詳，接下來進入「AI平民化」的時代，就是AI讓中小企業受惠、讓一般人都能受惠，走向「AI everywhere！」，其實AI已經無所不在，台灣目前迫切需要提升公平性、當責性與透明性，盡可能讓 AI 透明化，更安全、公正，建立更完善的AI數位發展的環境，工研院期望共同攜手國內產官學研界，共同建立起可信任AI產業生態系，促進台灣產業的數位韌性與綠色永續發展。

工研院協理暨人工智慧應用策略辦公室主任蘇孟宗表示，針對2050全球大趨勢與臺灣2030挑戰，工研院人工智慧應用策略辦公室四大目標為「以人為本」、「跨域創新」、「數位韌性」與「淨零永續」，其中以數位與淨碳為基礎之轉型策略，將有助提升企業適應力，透過AI人工智慧著重在軟體、演算法技術的特性，巨量資料得以快速分析，並進行機器學習，使相關技術研發指向最佳的決策，工研院透過研發AI人工智慧科技，協助鋼鐵、水泥、石化等碳排大戶建立新的生產減碳技術，達到節能減碳並優化生產流程克服產業挑戰，未來將持續利用AI人工智慧與數位科技精準掌握各產業的能源消耗，加速碳管理敏捷性，加速為台灣實現淨零永續。