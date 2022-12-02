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台商回流指標大廠勤誠興業40周年慶 馬稠後新廠房落成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
勤誠興業股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區第1期，購地建廠房，上午舉行新廠房落成及40周年慶，縣長翁章梁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等來賓祝賀。記者魯永明／攝影
勤誠興業股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區第1期，購地建廠房，上午舉行新廠房落成及40周年慶，縣長翁章梁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等來賓祝賀。記者魯永明／攝影

台商回流指標、伺服器機殼大廠勤誠興業股份有限公司，投資32億元，在嘉義縣府開發的馬稠後產業園區第1期，購地建廠房，上午舉行新廠房落成及40周年慶，縣長翁章梁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等來賓祝賀，冠蓋雲集，熱鬧滾滾。

全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業，勤誠董事長陳美琪、創辦人陳連春、投資台灣事務所營運長陳明珠、翁章梁、嚴長壽及客戶代表參加，陳美琪等來賓手按螢幕，啟動40周年慶祝畫面。

陳美琪說，勤誠精神「天道酬勤、商道酬誠」，感謝大家支持，她讚揚建廠過程縣府團隊行政高效率；翁章梁感謝勤誠來嘉設廠增加嘉義能見度，歡迎廠商投資馬稠後園區。嚴長壽讚揚陳美琪贊助公益，助弱勢、偏鄉教育，服務利他。

勤誠40年專注提供機架式、塔式伺服器，存儲及個人電腦機殼整合方案，以台灣總部為中心，佈局全球，與上下游科技大廠策略聯盟，共同研發產品規格，因應美中貿易戰、疫情挑戰，加強營運應變彈性與分散生產基地，中國是勤誠生產重鎮，2座生產基地持續供應中國市場。

嘉義新廠滿足美國歐洲客戶訂單，結合在台研發資源，根據客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，增進全球化布局產能、技術及人力的彈性配置，預期全球伺服器產業持續受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢成長。

勤誠在機緣巧合下，2020年取得馬稠後產業園區1萬711坪生產事業用地，不到1年，完成新廠興建，取得營運所需證件投產，員工逾200人，勤誠致力產學合作，結合大專技職院校培訓學生，促進產官學研相互媒合合作機會，在地深耕。

勤誠興業股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區第1期，購地建廠房，昨天上午舉行新廠房落成及40周年慶，縣長翁章梁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等來賓祝賀。記者魯永明／攝影
勤誠興業股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區第1期，購地建廠房，昨天上午舉行新廠房落成及40周年慶，縣長翁章梁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等來賓祝賀。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠全新自動化新廠房造型，具科技、人性、藝術化、綠化環保特色，是馬稠後目前投資規模最大企業。記者魯永明／攝影
勤誠董事長陳美琪致詞。記者魯永明／攝影
勤誠董事長陳美琪致詞。記者魯永明／攝影

勤誠 嚴長壽

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