首屆台北區塊鏈周12月重磅登場 邀請講者發表Web3創新脈動

隨著全球疫情趨緩、國境重新開放，實體活動重新復甦舉辦。2022年底於台灣首次舉辦的2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week將於12月12日至17日期間舉行。

這次活動由Bu Zhi DAO主辦，是台灣首次以DAO組織形式發起的最大規模策展，並邀請Google Cloud、Avalanche做為策略合作夥伴，以及台灣區塊鏈者愛好協會為協辦單位支持，預估將吸引超過千人參與。

2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week首屆活動主題為Bridge，以橋梁意象呼應區塊鏈在未來世界扮演的角色外，也期待能透過活動對接台灣與國際Web3的資源。活動現場將匯聚海內外知名領袖人物、區塊鏈開發者、創始人、投資機構及社區愛好者共同參與，活動涵蓋主題式演講、圓桌論壇及黑客松競賽，共邀請近百位講者發表Web3重要國際趨勢與創新脈動。

Bu Zhi DAO（BZD）是一個非營利去中心化的自治組織，成員身分多元，除來自許多知名機構如Google、Twitch、Opensea，也包含創業家、開發者、投資人及藝術家。BZD多半成員來自台灣，看準台灣在科技領域的領先地位，並對於科技如何擁抱未來充滿願景，期待能透過此次活動在台灣打造Web3生態系，引領台灣成為亞洲Web 3的重鎮之地。

這次活動召集人亦為BZD創始成員Tiffany Lai分享：「台灣有許多好的Web 3項目渴望與全球接軌，海外許多大型機構也樂見和台灣優秀的科技人才與藝術家有積極合作，過去缺少一個連接雙方的機會和場合，Taipei Blockchain Week的誕生正是為了台灣Web3創造一個嶄新平台。」

這次Taipei Blockchain Week環繞Web3多個熱門議題，除提供對於NFT、DeFi、DAO等題材的精闢探討，也將有適合初學者的主題演講，希望建立大眾對元宇宙、區塊鏈的理解與落實。為期六天的活動中，12月12到14日將分別透過經濟趨勢、技術研討與應用場景三大主題舉辦各式講座和圓桌論壇，12月15到17日則為開發者訓練營，將針對想學習開源技術、掌握開發趨勢的Web3建設者和創作者，打造與國際講者間的交流學習場域。

從國際走回台灣，Taipei Blockchain Week 廣邀國際知名講者來台BZD創辦人Jacky Wang表示：「BZD希望透過Ｗeb3元宇宙的技術和社群，把在國外累積的資源帶回臺灣，讓台灣在未來Web3的新世界終能扮演關鍵角色，橋接台灣與國際，社群與企業，民間與政府，在不同面向都能串接區塊鏈專業領域間的交流。」

首屆舉辦邀請多位知名講者有：

享譽世界的台灣NFT藝術家pplpleasr (Shibuya.xyz/PleasrDAO)：

她曾在財富雜誌（Fortune）榮獲世界NFT名人排行榜第5位，亦票選為2022年台灣區塊鏈最具影響力人物之一。

XREX共同創辦人與執行長黃耀文Wayne Huang ：

資安領域連續創業家，近年積極投入區塊鏈與WEB 3 領域，創辦區塊鏈資安、法遵跨境 SaaS 公司「XREX」，專以區塊鏈技術為底，透過合法方式解決印度、巴西等新興市場美金取得不易、換匯成本過高問題。

全球最大遊戲直播平台Twitch的共同創辦人Kevin Lin：

現在擔任區塊鏈遊戲開發商 Metatheory 的共同創辦人暨執行長。

Numbers Protocol（主張數據股份有限公司）創辦人兼CPO Tammy Yang：

在2019 年5月成立的Numbers Protocol，利用Web 3技術來保持數據的完整性、預防惡意竄改或是假新聞，將資訊回歸客觀真實，消除人們與真確資訊間隔閡。