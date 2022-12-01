友達總座：需求仍在低點 但面板拉貨逐步回到健康水準

友達（2409）總經理暨達擎董事長柯富仁今（1）日表示，今年雙11銷售低於預期；黑色星期五的銷售業績尚未完全出爐，估比前二年差。受總體經濟衝擊，目前需求不振，預期短期內需求仍在低點。不過隨著庫存降低，目前已看到需求、材料面板回到健康正常拉動。

柯富仁今天出席「2022台灣醫療科技展」時受訪指出，僅管面板需求目前仍在低點，但長線趨勢上在智慧醫療、智慧城市等應用都讓顯示器無所不在，相信顯示器價值會持續在更多垂直市場發揮更大價值，從面板、顯示器、智慧顯示到智慧醫療，都是友達和達擎推動轉型的路，朝深入地走向場域和國際。

他指出，達擎今年對集團營收貢獻占比，可望從去年約10%提升至15%，顯示友達努力拓展非面板、及垂直場域應用。其中，又以智慧教育、及智慧醫療的貢獻，成長動能最為強勁。

柯富仁說，達擎近年陸續收購台灣傑可達、北美Rise Vision教育市場兩強，推升營運成長。估今年友達集團教育營收可望達到5億元，明年可望倍增挑戰10億元；在醫療市場，今、明兩年均可望保持20%以上的成長動能。