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中華電信拿下CSEA卓越客戶服務22獎 實踐以客戶為中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信榮獲CSEA「最佳服務創新企業」及「最佳客服承攬企業」大獎，行政院數位發展部數位產業署長呂正華頒發(左)，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(右)代表領獎。中華電信／提供
中華電信榮獲CSEA「最佳服務創新企業」及「最佳客服承攬企業」大獎，行政院數位發展部數位產業署長呂正華頒發(左)，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(右)代表領獎。中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）擁有同業最大客服體系，拿下2022 CSEA「卓越客戶服務大獎」的「最佳服務創新企業」、「最佳客服承攬企業」兩大獎，加上中華電信及子公司宏華國際，共獲得22個獎項，為同業之冠。

CSEA「卓越客戶服務大獎」素有客服金馬獎之稱，臺灣客服中心發展協會(TCCDA) 今日舉辦2022 CSEA「卓越客戶服務大獎」頒獎典禮，中華電信獲頒2022「最佳服務創新企業」、「最佳客服承攬企業」2項大獎；子公司宏華國際繼日前於GCCA卓越客服大獎獲頒「全方位客戶服務企業」後，再度獲頒「最佳客戶服務企業」、「最佳客服行銷企業」及「最佳客服管理企業」，另團體類獲頒「最佳客戶服務管理團隊」及「最佳客服訓練團隊」等5項大獎。

中華電信近年「以客戶為中心」進行策略轉型，中華電信表示，個人獎項部分亦表現亮眼，中華電信及子公司宏華國際，於個人獎部分共獲頒「最佳現場管理主管」、「最佳現場管理之星」、「最佳客服訓練主管」、「最佳客服訓練之星」、「最佳客服中心主管」、「最佳客服服務之星」、「最佳客服行銷主管」、「最佳客服行銷之星」、「最佳客服系統主管」、「最佳客服系統之星」等10獎項，共計20位主管、同仁獲獎， 再次展現實踐「以客戶為中心」的轉型經營理念。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席領獎，他表示，中華電信積極推動以客戶為中心的轉型，擴大智慧客服創新應用，以兼具溫度與速度的智慧客服人機協作模式，獲得廣大客戶的信賴與支持，獲頒「最佳服務創新企業」，將持續為客戶創造更美好的服務體驗而努力。

中華電信表示，擁有國內最大營運規模的客服體系，為善盡企業社會責任成立「客服承攬專案團隊」，協助政府推動非營利性社會救助及公益服務專線高達14案，包括1922防疫專線也是客服承攬的業務之一，中華電信在疫情期間為國家盡一份棉薄之力，發揮穩定民心的力量，獲頒「最佳客服承攬企業」獎備感榮幸，證明了中華電信的努力受到肯定。

中華電信強調身為國內企業領導品牌，將秉持成為「最有價值與最值得信賴的資通訊公司」的願景，持續發揮客服專業，在行動通訊、固網寬頻與MOD影視服務上，提供多元整合方案，以滿足全民安全、便利、健康、娛樂之智慧生活需求，實踐最佳的客戶服務體驗。

中華電信 疫情

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