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新盛力10月稅後純益由虧轉盈 單月EPS 0.38元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠新盛力（4931）因股票近期達公布注意標準，故今（1）日公布今年10月稅後純益達2,400萬元，相較去年同期由虧轉盈，單月每股純益（EPS）為0.38元。

新盛力今日股價收在54.2元，下跌0.6元、跌幅1.09%，股價短線連續兩天下跌，波段跌幅達4.41%。

新盛力公布今年10月營收2.32億元、年增32%，稅前淨利3,100萬元，稅後純益2,400萬元，兩者相較去年同期皆由虧轉盈，單月EPS為0.38元。

累計新盛力今年9、10月合併營收為5.45億元、年增115%，稅前淨利1.03億元，稅後純益8,600萬元，兩者相較去年同期皆由虧轉盈，累計兩個月合計每股純益達1.34元。

新盛力今年在資料中心備援電池BBU業務上奏捷，帶動營運大幅度增長，累計新盛力今年前十個月營收達23.27億元，年增108.8%，為11年新高紀錄。

新盛力前身為索尼（SONY）在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，主要耕耘非IT市場，產品聚焦電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具等領域，其中電動工具營收占比已超越五成。

電池模組 營收

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