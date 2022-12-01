新盛力10月稅後純益由虧轉盈 單月EPS 0.38元

．彭博資訊引述知情人士報導，台積電亞利桑那廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級，原因是蘋果等美國客戶要求台積電供應更先進製程的晶片。知情人士說，預期台積電會在下周二（12月6日）舉行亞利桑那廠上機典禮時宣布上述這項新計畫。美國總統拜登、商務部長雷蒙多預定將出席這場典禮。消息人士說，台積電先前表示，亞利桑那廠每月將生產20,000片晶圓，不過，產量可能會從原定的計畫提高。蘋果將使用其中約三分之一的產能。...

2022-12-01 16:40