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台灣之星年終最大檔 iPhone 14限時最高降9,000元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣之星表示，推出年終最大檔，iPhone14限時下殺，最高再降九千，搭配門號合約，最低購機價只要5,990元，5G上網量加碼50%，多款5G熱銷新機限時下殺零元，單辦門號4G不限速吃到飽399元、5G飆網599元起，搭指定資費，送家樂福禮券最高3,000元。

台灣之星表示，「iPhone14再降9千（最高） 只要5,990元」是指於優惠期間，如符合新朋友資格且新申辦、攜碼申辦指定5G月租1,199元專案，綁約30個月，並搭配Apple iPhone 14 128GB，該手機優惠專案價為5,990元，與該手機搭配相同資費、相同綁約期間之通案原專案價15,300元相較，本專案之手機優惠價較原專案價便宜9,310元。

台灣之星表示，搭配5G月租799元起，每月依不同資費方案享免費上網量全面加碼至少50%，即60GB至180GB超大上網量，還有多款指定5G熱銷新機通通零元入手，若沒有購機需求，單辦門號不限速吃到飽399元起，再加碼送最高3,000元家樂福禮券，月租399元即享約期內4G不限速上網吃到飽；申辦5G月租最低599元，每月上網量加碼爆送100GB，且申辦5G/4G指定單門號方案皆再享限定加送家樂福禮券，最高3,000元。

另外，針對有預付卡需求及喜愛影音娛樂加值服務的消費者，台灣之星提供限定優惠方案，預付卡年終下殺:，辦門號最低只要49元，語音通通每分鐘1元，申辦4G親子預付卡只要49元，辦即送50元通話金；申辦5G預付卡比別家省200元，只要799元，辦即享5G 60GB上網及100元通話金，此外，聽音樂、宅追劇年終加碼送，凡於年終限定優惠期間申辦門號成功即可享影音娛樂好禮送，包含MyMusic 3個月音樂免費聽，申辦MyVideo加值服務任一案型，享有年終優惠價每月只要99元起，加碼贈送100元看片金。

4G 5G 台灣之星

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