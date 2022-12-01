陽明交通大學團隊贏得AWS DeepRacer League前三名

AWS舉辦 re:Invent 2022年度盛會，在AWS DeepRacer League冠軍賽中，台灣國立陽明交通大學電腦遊戲與智慧實驗室（CGI Lab）的施囿維、李頤、李政毅三人包辦前三名；而AWS GameDay首場競賽中由逢甲大學的副教授吳如娟與雲創學院所培訓學生選手周暘烜組隊獲冠軍，台灣年輕科技人才在全球雲端盛會中大放異彩。

AWS DeepRacer是一款由強化學習（Reinforcement Learning，RL）、3D虛擬賽車模擬器驅動、且僅有真實賽車1/18比例的全自動駕駛賽車，號稱由機器學習驅動、第一個全球自動駕駛賽車聯盟。今年AWS DeepRacer League冠軍決賽由來自全球各地的前50名選手共爭冠軍，最終由台灣國立陽明交通大學CGI Lab施囿維、李頤、李政毅包辦前三名，他們也表示，延續陽明交通大學歷年來在AWS DeepRacer冠軍賽中的光榮，且今年的賽道是AWS DeepRacer史上最困難的，相較去年窄了12 公分、長 43%，也因此充分激發學生創新思維，更幫助利用所學的人工智慧知識與技能解決現實問題。

AWS GameDay則為每年AWS re:Invent活動中的焦點賽事，為一個以遊戲化設計、高度互動、團隊合作為基礎，在真實AWS營運環境建構的雲端運算競賽。在2022 re:Invent首場AWS GameDay競賽中，逢甲大學副教授吳如娟與雲創學院培訓的台中教育大學學生周暘烜組隊參賽，以1,029,724.13積分的亮眼成績擊退其他40組由各國專業人士、開發者組成的競爭隊伍，勇奪冠軍。此外，周暘烜也參與AWS Jam - Security的競賽活動，在實際AWS 環境中操作以提升雲端技能，獲得特別獎殊榮。