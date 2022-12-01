遭駭客網路攻擊 麗臺：營運無重大影響
板卡廠麗臺（2465）今（1）日公告，公司遭駭客網路攻擊，資安團隊於第一時間啟動防禦機制及備援作業，並通報予政府相關執法部門，麗臺指出，目前駭客攻擊事件對公司生產、銷售及日常營運無重大影響。
麗臺證實公司遭受駭客網路攻擊，資安團隊於第一時間啟動防禦機制及備援作業，並與外部資訊技術專業人員共同合作處理，並將所監測到的異常狀況，通報予政府相關執法部門，並保持密切聯繫。
麗臺強調，駭客攻擊事件目前對本公司生產、銷售及日常營運無重大影響。
麗臺已於第一時間啟動資安防禦，並對網路攻擊進行清查，受到影響的內部資訊系統均已陸續回復運作，公司亦同步持續檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全，以保護資料安全及完整性。
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