中華電信送耶誕禮 iPhone 14 最高降價1,500元

耶誕節即將來臨，加上年底獎金將陸續發放，刺激購物需求，中華電信（2412）強打三星、SONY等5G Android指定手機及家電，最高3,500元優惠，此外，更針對iPhone 14、iPhone 14 Plus降價，搭配5G資費，綁約48個月，最高降價1,500元。

中華電信今（1）日宣布，推出「精采5G 聖誕享優惠」方案，主打多款5G熱銷手機和家電，申辦精采5G 月繳999元以上購機方案，搭配SAMSUNG Galaxy Z Fold4 12G/512G、SONY Xperia 1 IV 12G/512G等Android指定手機，或選搭人氣家電伊萊克斯無線濕拖吸塵器、PHILIPS 40吋FHD LED 顯示器，最高折價2,000元，加碼再送最高Hami Point 1,500點（1點等於1元），總計最高3,500元優惠。

此外，中華電信針對iPhone新機推降價優惠，申辦精采5G月繳1,399元，綁約48個月，iPhone 14 Plus（128GB）專案價5,300元、iPhone 14 （128GB）專案價1,300元。

中華電信說明針對iPhone 14、iPhone 14 Plus，精采5G月繳999元至2,699元，綁約48個月，降價500元起，最高降價1,500元，此外，搭配「舊機換新機」方案，舊機回收價加碼折2,000元，再送Apple購物金2,000元，VIP客戶續約購機最高可折5,000元。