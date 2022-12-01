資策會攜業者 強化區塊鏈助力產業資料治理

數位發展部為推動數位轉型並為健全資料治理基礎環境，強化產業數位韌性，支持資策會攜手國產大型IaaS資服業者，於國家級資安關鍵基礎建設上，打造一站式資料信任解決方案，並提供產業實務參採指引，今（1）日舉辦「數位韌性的實踐—資料信任服務及應用分享」，邀請台灣智慧雲端、百加資通、靈知科技、工研院服科中心、與中華民國無店面零售商業同業公會，以區塊鏈技術驗證數位資料的「資料信任」，預計可協助車聯網領域、旅宿業者及電子商務資服業者，並逐步擴及各產業。

世界經濟論壇（WEF）指出資料是與石油等值的未來新財富，資料的品質、可用性及關聯性更是顯著影響企業資料運用的成效。數位化的影響，帶動資料跨域交換頻繁且快速傳播，使得實務上資料產生高度異質性，造成企業面對內部治理及法令遵循時，面臨無法掌握資料是否可信的風險與窘境。

數位發展部數位產業署呂正華署長表示，資料治理是數位韌性的核心主軸，而「信任」是資料流通的基礎，當資料進行協作與創新應用時，基於去中心化建立合法規且具信賴的服務基礎，讓「主管機關與評核機構」、「企業及供應鏈」、「客戶及大眾輿論」三方達到共同資料信任，才能建立全面性的資料治理生態系。

近年去中心化的聲浪高漲，催生了區塊鏈技術的運用和Web3數位治理的趨勢，由台灣智慧雲端李立國營運長分享，與資策會聯手合作推出「去中心化資料信任基礎服務」，藉由資策會的產業經驗與技術顧問團隊，結合台灣智慧雲端提供的區塊鏈服務平台，在國家級資安與關鍵基礎建設上提供一站式的資料信任解決方案，將各種資料存證封存到國家級區塊鏈服務平台，保護資料不被竄改、不會外洩，提昇關鍵資料證據能力，強化各領域在面對資料風險與問責時的數位韌性。