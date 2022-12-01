英特爾開放式生態系 加速部署AI醫療科技

英特爾今（1）日表示，擴大參與「台灣醫療科技展（Healthcare+ EXPO 2022）」，不僅攜手眾多開放式生態系廠商於會場展示數年來採用oneAPI、OpenVINO、OpenFL、Intel SGX、Intel FPGA、Intel Core處理器、5G和連接性等各項先進技術所打造的AI智慧醫療端到端解決方案，成功建立醫療轉型的基礎。

英特爾表示，藉由超過50個場次的媒合會議，將台灣電子資通訊與醫療院所合作的成功案例與解決方案推廣給包括來自印度、阿拉伯聯合大公國、越南等多國的醫界代表，促進國際商業交流與合作，強化全球布局策略。

英特爾表示，耕耘醫療健康照護產業，致力透過創新科技解決方案與部署經驗提升全球人類福祉。在台灣醫療科技展首日（12月1日）下午登場的「亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia）」，邀請到英特爾資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理Brad M. Haczynski，視訊分享半導體技術如何協助打造下世代智慧醫院新科技，再創醫療產業新樣貌。

他在演講中提到，今日，每3位成年人當中就有1人罹患多種慢性病，隨著全球人口逐漸高齡化，對於醫療產業的需求也隨之增加，英特爾全球的健康與生命科學團隊專注於3大領域：為智慧醫院提供動力、加速科學發現以及現代化數位基礎設施。英特爾身為產業領導者，肩負提供有益於全球人類技術的責任，讓我們生活的世界變得更健康，並與醫療產業共同推動技術發展。

在連續4天舉行的台灣醫療科技展中，英特爾於南港展覽館一館4樓L617a展區，與台灣生態系廠商、醫療場域合作，現場展示數年來協助醫療轉型的過程及重點成果，包含18個生態系廠商所展出的解決方案，彰顯英特爾在醫療科技的領先地位。生態系合作廠商包括：研華（2395）、華碩電腦（2357）、安勤科技（3479）、柏瑞醫、宏智生醫科技、威強電工業電腦（3022）、慧誠智醫、捷絡生物科技、康統醫學科技、鈞聯生醫、台灣微軟、真茂科技、醫揚科技（6569）、佳世達科技（2352）、台灣羅氏診斷、偉薩科技、中美萬泰科技，以及緯創醫學科技。

英特爾舉辦七場Tech Talk將聚焦數位醫院、醫學AI、生命科學和英特爾技術四大主軸。