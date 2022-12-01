華碩攻智慧醫療 施崇棠闡述智慧醫療4.0成果

PC品牌大廠華碩（2357）強攻智慧醫療，華碩董事長施崇棠今（1）日表示，華碩將積極建構「智慧醫療虛實整合系統」(Smart Healthcare CPS)，發展下世代、跨醫院的智慧醫療數位基礎建設、智慧醫療數位平台及智慧醫療數位應用三層架構。

施崇棠今日出席台灣醫療科技展「亞洲醫療科技創新論壇」，以「Healthcare 4.0：The Way to Realize Future Care」為題，闡述華碩邁向「智慧醫療4.0」的階段成果與未來佈局。華碩長期深耕智慧醫療，以精實敏捷的思維，賦能未來的健康醫療新世代。

施崇棠董事長表示，疫情重塑了醫療系統的樣貌，催生了遠距醫療的重要性，華碩將積極建構「智慧醫療虛實整合系統」，發展下世代、跨醫院的智慧醫療數位基礎建設、智慧醫療數位平台及智慧醫療數位應用三層架構，落實精準醫療、虛擬照護及社區健康管理，打造更加敏捷韌性的醫療系統，讓數位科技裨益智慧醫療的發展，讓人人受惠。

同時，華碩也以「華碩智慧醫療，引領健康照護」為主軸，在現場展出多項產品應用，包括：「ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環」、「手持式超音波解決方案」、「MH3281A臨床顯示器」、「EndoAim人工智慧內視鏡電腦輔助系統」、「醫療語音病歷記錄」與「遠距健康照護方案」等，盼藉此促進台灣醫療院所數位轉型。

近年來，華碩持續專注於人工智慧前瞻演算法，根植堅強的軟硬體整合能力，輔助醫療場域診斷，提升作業效率，改善醫療品質；截至目前，華碩在全台共有超過20間醫院合作夥伴，其中「關渡未來醫院」，更為首家實際運用次世代醫療資訊系統所建構的雲端病歷醫院。

據國發會推估，台灣於2026年將邁入超高齡社會，老年人口比率達20.6%（488.1萬人），社區健康照護需求刻不容緩，而「iHARP (Healthy Aging & Rejuvenation Platform) 全方位健康長壽創新科技平台」，即是為此由華碩與國立陽明交通大學、台北市立關渡醫院共同開發，藉由5G傳輸技術與雲端科技，匯集醫院健康資料、社區活動資料、個人健康資料等內容，搭配AIoT設備及人工智慧演算法，協助社區醫院轉型未來醫院，發展社區健康管理，翻轉超高齡化社會新未來。