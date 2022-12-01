快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

台灣數位健康大聯盟今成立 鴻海數位健康事業再下一城

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
鴻海B事業群總經理姜志雄。記者李珣瑛/攝影
鴻海B事業群總經理姜志雄。記者李珣瑛/攝影

鴻海科技集團（2317）發起的「台灣數位健康大聯盟（Harmony in Medical and Technology；HiMEDt）」今（1）日正式成立，並舉行第一屆專案研討會。鴻海B事業群會中首度揭櫫「無疆雲」健康雲平台、手持式智慧眼底影像擷取儀（JYE01）、眼底影像全方位健康AI判讀系統等成果，目前已於土城長庚醫院進行臨床驗證，為集團數位健康事業再下一城。

談及聯盟的成立，工研院副院長、聯合發起人張培仁表示，為創建更開放的數位健康新生態系統，共同推動成立「台灣數位健康大聯盟」，期盼透過跨域交流，支持產業積極布局數位健康市場。

做為聯盟發起人之一的鴻海B事業群總經理姜志雄有感而發，以《論語》：「德不孤，必有鄰」喻之，坦言過去一年四處奔走產、官、學研、醫、慈善以及宗教民俗團體等，得到各界積極響應，而今聯盟已順利成立，期待能夠善用眾人的智慧，結合台灣在醫療領域的優勢，為全球數位健康事業做出貢獻。

本次研討會，鴻海B事業群也就旗下數位健康專案成果向外界分享。會中，鴻海數位健康專案執行長劉秉昊推出「無疆雲」健康雲平台，藉由「智慧硬體產品＋健康雲平台＋生態聯盟」，並憑藉雲端數位整合家庭、企業、基層醫療機構等單位，提供一站式健康管理解決方案。

劉秉昊指出，「無疆雲」內建四大模組：保障安全效率的基礎層、支撐上層應用的演算法層、解決特定問題的模型層，基於前三層串起多個醫療實體，簡化資訊交互流程、降低成本，使其發揮協同優勢。

「無疆雲」可搭配旗下Healthcare Hub（Pro、Home、Lite、Watch）系列產品，適用於包括醫院內外、偏鄉原鄉、長照機構、社區照護等場域。疫情期間，針對專責病房和野柳檢疫所染疫患者的照護、數據監測與採集成效良好，後續可應用於追蹤染疫患者康復後的健康狀況，以及長新冠併發症的相關研究，亦實現單導心電連續數據模型在預防醫學的臨床價值。

除了健康雲平台的服務介紹，本次研討會，鴻海B事業群也推出眼底影像技術的解決方案。鴻海數位健康專案設計總監盛英瑋表示，透過鴻海和揚明光學聯手打造的「手持式智慧眼底影像擷取儀（JYE01）」，只要一張眼底圖，結合長庚醫院眼科部多年累積的AI輔助醫療演算法，即可進行全身健康檢查，包括白內障、青光眼等眼疾，像是糖尿病、心臟病、高血壓以及肝、腎功能等各項疾病皆在檢測範圍。

盛英瑋指出，「手持式智慧眼底影像擷取儀（JYE01）」預計明年第四季正式上市投入市場，是長庚醫院攜手鴻海、揚明光學聯手打造的全方位數位影像診斷解決方案的第一步，600公克的輕量化設計，加上符合人因工程的機身質感與專用矽膠眼罩，讓使用者可以輕鬆舒適地使用；非散瞳相機模組結合專用焦距設計鏡頭，其影像清晰度可以做為長庚眼底AI輔助醫療演算法作為影像特徵的計算和判斷。還配備實體SIM卡、Wi-Fi與藍芽多重通訊功能，在偏鄉可輕易進行眼底影像即時上傳，同步醫院系統與使用者APP診斷結果。

鴻海 長庚

延伸閱讀

鴻海首秀智慧眼底影像擷取儀 明年Q4正式上市

三三會例會蔣尚義露面 談新的挑戰

高階i14代工 和碩首度接單

鴻海策略長蔣尚義現身三三會 昔日同事劉德音再度同台

相關新聞

佳世達事業群總經理楊宏培：未來將至越南、泰國蓋醫院

佳世達（2352）集團積極擴展醫療布局，佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培今（1）日表示，集團已在江蘇蘇州、南京及廣西貴港...

康寧新推更耐摔玻璃創新產品 明年中即有手機品牌新機上市

為提高智慧型手機的耐摔及抗刮性，康寧公司（GLW）於美國時間11月30日推出最新的玻璃創新產品－Corning® Gor...

彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

．彭博資訊引述知情人士報導，台積電亞利桑那廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級，原因是蘋果等美國客戶要求台積電供應更先進製程的晶片。知情人士說，預期台積電會在下周二（12月6日）舉行亞利桑那廠上機典禮時宣布上述這項新計畫。美國總統拜登、商務部長雷蒙多預定將出席這場典禮。消息人士說，台積電先前表示，亞利桑那廠每月將生產20,000片晶圓，不過，產量可能會從原定的計畫提高。蘋果將使用其中約三分之一的產能。...

台灣數位健康大聯盟今成立 鴻海數位健康事業再下一城

由鴻海科技集團（2317）發起的「台灣數位健康大聯盟（Harmony in Medical and Technology...

鴻海首秀智慧眼底影像擷取儀 明年Q4正式上市

由鴻海發起的台灣數位健康大聯盟今日正式成立，鴻海B事業群首度揭櫫無疆雲健康雲平台、手持式智慧眼底影像擷取儀、眼底影像全方...

英特爾參與台灣醫療科技展 今年參展最大外商

繼2021年英特爾與生策會簽署為期四年的合作意向書，承諾助力台灣智慧醫療以及醫界數位轉型，創造健康價值和全球影響力，英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。