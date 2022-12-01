鴻海首秀智慧眼底影像擷取儀 明年Q4正式上市

由鴻海發起的台灣數位健康大聯盟今日正式成立，鴻海B事業群首度揭櫫無疆雲健康雲平台、手持式智慧眼底影像擷取儀、眼底影像全方位健康AI判讀系統等成果，目前已於土城長庚醫院進行臨床驗證，為集團數位健康事業再下一城。

談及聯盟的成立，工研院副院長、聯合發起人張培仁表示，為創建更開放的數位健康新生態系統，共同推動成立「台灣數位健康大聯盟」，期盼透過跨域交流，支持產業積極布局數位健康市場。

做為聯盟發起人之一的鴻海B事業群總經理姜志雄表示，過去一年四處奔走產、官、學研、醫、慈善以及宗教民俗團體等，得到各界積極響應，而今聯盟已順利成立，期待能夠善用眾人的智慧，結合台灣在醫療領域的優勢，為全球數位健康事業做出貢獻。

鴻海B事業群在這次的研討會中，發表無疆雲健康雲平台；鴻海數位健康專案執行長劉秉昊指出，無疆雲健康雲平台藉由「智慧硬體產品＋健康雲平台＋生態聯盟」，提供一站式健康管理解決方案，可搭配旗下Healthcare Hub系列產品，適用於包括醫院內外、偏鄉原鄉、長照機構、社區照護等場域。

疫情期間，無疆雲健康雲平台針對專責病房和野柳檢疫所染疫患者的照護、數據監測與採集成效良好，後續可應用於追蹤染疫患者康復後的健康狀況，以及長新冠併發症相關研究，亦實現單導心電連續數據模型在預防醫學的臨床價值。

除了健康雲平台服務介紹，鴻海B事業群也推出眼底影像技術的解決方案。

鴻海數位健康專案設計總監盛英瑋表示，透過手持式智慧眼底影像擷取儀，只要一張眼底圖，結合長庚醫院眼科部AI輔助醫療演算法，即可進行全身健康檢查，包括白內障、青光眼等眼疾，像是糖尿病、心臟病、高血壓以及肝、腎功能等各項疾病皆在檢測範圍。

盛英瑋指出，手持式智慧眼底影像擷取儀預計明年第四季正式上市投入市場，是長庚醫院攜手鴻海、揚明光學聯手打造的全方位數位影像診斷解決方案的第一步，600公克的輕量化設計，加上符合人因工程的機身質感與專用矽膠眼罩，讓使用者可以輕鬆舒適地使用；非散瞳相機模組結合專用焦距設計鏡頭，其影像清晰度可以做為長庚眼底AI輔助醫療演算法作為影像特徵的計算和判斷，還配備實體SIM卡、Wi-Fi與藍芽多重通訊功能，在偏鄉可輕易進行眼底影像即時上傳，同步醫院系統與使用者APP診斷結果。