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Omdia估記憶體市況可望2024年回溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Omdia調查指出，2022 年第3季度半導體市場持續衰退、記憶體大廠營收下滑， 市場營收有望於2024 年回溫。歐新社
Omdia調查指出，2022 年第3季度半導體市場持續衰退、記憶體大廠營收下滑， 市場營收有望於2024 年回溫。歐新社

根據全球科技產業研調機構Omdia的半導體整體競爭分析工具（CLT）今日發布調查報告指出，半導體市場在2020年初新冠疫情爆發初期創下連續八季度營收增長的紀錄。然而，市場從過去兩個季度開始萎縮，2022年第3季度半導體營收為1470億美元，較上一季度的1580億美元下降7%。

Omdia資深研究分析師Cliff Leimbach表示：「市場衰退呈現不一致的現象，意即各領域分別於不同時期造成市場疲軟。2022 年第2季度市場營收下降主要因PC市場疲弱所致，其中英特爾（Intel）市場營收出現 17% 衰退。近期萎靡現象則歸咎於記憶體市場，由於資料中心、PC 與手機需求減少，加上客戶庫存調整，造成記憶體市場季營收下滑27%。」

創連續營收增長紀錄後，半導體市場開始降溫且消費者信心減弱，第3季度因此出現歷史性下跌。然而，由於預期下半年消費者需求上升，半導體銷量可望隨之增加。從2002年到2021年，長期平均季營收成長率達 8%。

就記憶體而言，主要廠商三星電子（Samsung Electronics）、SK 海力士（SK Hynix）以及美光科技（Micron Technology）在前十大半導體廠商的排名中皆下降一位。主要記憶體供應商致使 2022 年第三季度半導體收入下降超過 100 億美元，但並不僅此領域受市場負面影響。由於 PC 需求放緩與庫存減少，超微（AMD）收入也下滑，與英特爾在前一季度經歷的市場情況相同。

Omdia 首席分析師 Craig Stice 表示：「市場嚴重衰退源自於全球景氣低迷，導致需求疲軟、價格下降，且此情況可能會延續至 2023 年。此外，由於記憶體供應商正在削減 2023 年資本支出與產能以管控庫存增長，我們預期2022及2023 年市場營收皆下滑。從積極面看，需求會復甦且價格也將回升，市場營收可望自 2024 年後回溫。」

營收 半導體 記憶體

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