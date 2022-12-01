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佳世達醫療艦隊參加台灣醫療科技展 布局四大領域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培。
佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培。

佳世達（2352）集團為醫電整合最具代表性的科技業者，長期耕耘智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務四大領域，隨著疫情趨緩國境解封，將恢復參與國內外醫療展會，今日12月1日至4日以台灣為首站，集結15家關係企業前進2022台灣醫療科技展，聯合展示集團各企業應用於四大領域的產品與服務，積極搶攻精準醫療商機。

其中符合精準醫療與預防醫學概念所打造的產品與服務，包括明基三豐（4116）以結合5G、智慧機器人、物聯網與AR/VR擴充實境技術來提供多樣化的iQOR智慧手術室解決方案、明基透析的全方位智慧透析解決方案、大江基因的基因風險疾病檢測與明基健康生活的智慧藥局等也將於此展中亮相，大秀創新科技與醫療整合的強大實力。

隨著科技不斷進步加上疫情推升，全球智慧醫療市場不斷成長，根據工研院產科國際所推估，2021~2026年的年複合成長率約為15.9%，市場規模將達到2,760億美元。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示：「疫情催化加速全球醫療轉型浪潮，預防醫學與精準醫療等智慧醫療將成為醫療產品與服務的重大發展趨勢，我們將持續以集團的資源平台，集結台灣隱形冠軍組成國際級的醫療艦隊，發展專業可信賴的的智慧醫療產品與解決方案，展現台灣結合頂尖醫療水準與創新科技的整合實力，進而提高台灣整體醫療器材產業的能見度。」

楊宏培進一步指出：「明基佳世達醫療艦隊耕耘智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務四大領域，因醫療大艦隊策略奏效，醫院營運健康之外，醫材等相關營收更從2017年至2022年成長五倍以上，今年也可望繳出佳績。展望明年，隨著國境開放，海外市場需求回溫，業務推廣也將恢復正常軌道，將積極擴展四大領域規模、參與海內外展覽，快速整合放大醫療艦隊綜效。」

明基佳世達醫療艦隊於12月1日至4日展期期間，包含：佳世達、明基三豐、明基透析、怡安醫療器材、明基口腔、明基健康生活、凱圖國際、虹韻助聽器、華鋒科技、國韶實業、醫強科技、康科特（6518）、浚鴻數據、大江基因等關係企業，共同攜手展出四大領域布局：智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務，以14大展區展示集團強大醫電整合能力與醫療事業佈局。

明基 佳世達

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