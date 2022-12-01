宏碁陳俊聖：預期要到明年整個景氣才會回來

2022年醫療科技展今（1）日登場，針對景氣問題，宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，大的方向沒有太大的改變，通膨依然是執政者優先處理項目，但由於利率調整及通膨下降仍需一點時間，因此預期要到明年整個景氣才會回來。

談起景氣，陳俊聖認為，景氣大的方向沒有太大的改變，通膨依然對西方政府來說是第一大優先處理項目，而其中關鍵是利率的調整，第二個則是財政政策的調整，這兩個看起來非常明顯，有些國家進行的比較前面，有些則沒那麼明顯。

陳俊聖說，但是在調整利率過程中需要一些時間去讓政策發酵，所以不會看到一升息，通膨馬上下來，這是有順序的，一旦通膨下來以後，景氣就會慢慢回溫，那我們相信這需要一點時間，我們看到的是要到明年整個景氣才會回來。

至於中國大陸封控議題，陳俊聖認為，封控已經很久、快兩三年了，所以目前沒有看到什麼影響。

針對宏碁醫療事業，陳俊聖指出，我們持續在了解醫療跟科技整合的可能性，宏碁集團在這方面做了一些努力，包含人工智慧醫學影像判讀到裸視3D影像，可以應用在手術前、術後以及教學各方面，科技的發展使得醫學院的學生都能夠在學習的過程當中有更好的效果。

在宏碁智醫（6857）進展方面，陳俊聖表示，目前我們已經有3個產品拿到TFDA，同時在6個國家，所以全部加起來將近同時有10個，已經進去100多個醫院，像我自己剛從泰國回來，當地已經有幾家醫院在使用宏碁智醫的產品，而印度也有幾個醫院進去了，我們同時在越南、馬來西亞各國都在努力當中，相信很快會有好消息分享。

針對跟友達（2409）的合作，陳俊聖認為，我們沒有排除任何合作的可能性，友達是我們重要合作夥伴，我們本來就有很多緊密合作關係，希望這個合作關係能夠更加進步、更加緊密。