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電動車PCB用量增三倍 中原捷雄16日分享產業最新發展

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板產業協會預告，年度壓軸的趨勢上線研討會鎖定當前最為火紅的電動車議題，根據N.T.Information預測電動車使用的PCB是傳統燃油車的三倍，並請該機構長期關注於車用PCB議題的中原捷雄(Dr. Hayao Nakahara)在16日線上研討會分享「電動車、ADAS、自駕車與PCB」趨勢。

根據N.T.Information的預估2021年汽車產量為8,300萬輛年成長6.4%，但當中的電動車成長117%從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，除了量的成長外，電動車使用的PCB是傳統燃油車的三倍，面對這波典範轉移，TPCA邀請到長期關注於車用PCB議題的中原捷雄分析電動車的新商機。

電動車 PCB 自駕車

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