電動車PCB用量增三倍 中原捷雄16日分享產業最新發展
台灣電路板產業協會預告，年度壓軸的趨勢上線研討會鎖定當前最為火紅的電動車議題，根據N.T.Information預測電動車使用的PCB是傳統燃油車的三倍，並請該機構長期關注於車用PCB議題的中原捷雄(Dr. Hayao Nakahara)在16日線上研討會分享「電動車、ADAS、自駕車與PCB」趨勢。
根據N.T.Information的預估2021年汽車產量為8,300萬輛年成長6.4%，但當中的電動車成長117%從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，除了量的成長外，電動車使用的PCB是傳統燃油車的三倍，面對這波典範轉移，TPCA邀請到長期關注於車用PCB議題的中原捷雄分析電動車的新商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言