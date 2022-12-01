快訊

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

6人一組！法籍師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚：最美風景

凱基證券「投資旅行團」出發 定期定額申購抽iPhone

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出「投資旅行團」活動，三大路線為投資人規劃精選資產配置方向。(凱基證券/提供)
凱基證券推出「投資旅行團」活動，三大路線為投資人規劃精選資產配置方向。(凱基證券/提供)

凱基證券為幫助投資人掌握市場趨勢，即日起至12月31日推出「投資旅行團」活動，精選三大路線，讓投資人深入了解收益、市場與趨勢三大投資主軸，不只理財不迷路，完成任務還有機會抽到最新蘋果手機iPhone 14 Pro

凱基證券投資旅行團活動推出三重優惠，首先只要於凱基證券官方活動網頁線上登錄電子信箱與手機號碼，即完成投資旅行團活動的報名，可免費領取專業團隊的最新投資展望，內容鎖定投資人的多元理財需求，包含「熱門趨勢線」、「深度收益線」與「在地市場線」三大投資路線，分別瞄準基礎建設、多元收益與台灣在地產業等熱門主題；第二，新開戶即送200元Uber Eats優惠折抵金，並享有定期定額均一價優惠；最後是不分新舊戶，新申購台、美股或基金定期定額並扣款成功，於111年12月及112年1月各享有一次iPhone 14 Pro的抽獎機會。

今年前三季全球股價指數普遍面臨回檔，投資人參與市場意願恐受到衝擊。凱基證券建議投資人，不妨藉此機會盤點投資步調，一方面透過定期定額投資財務健全及營收獲利品質較佳的企業；另一方面穩固核心資產配置，分散單獨投資個別資產的風險，度過市場波動並保有資金彈性。凱基證券於「投資旅行團」活動中提供2023年投資展望報告與熱門標的，即是希望幫助投資人不必等待進場點，抓對趨勢立刻就能啟程。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」品牌宣言，推出多元產品與數位服務，期望持續追求卓越，並傳達「公平同理，待客如己」服務理念，成為每一位客戶迎向富足人生的最佳夥伴。

凱基證 iPhone 14 Pro

延伸閱讀

iPhone正在默默紀錄足跡！「定位服務」讓你無所遁形 刪除方法看這邊

高階i14代工 和碩首度接單

台灣大「綠手機」開賣

蘋果iPhone接電話畫面為什麼有2種？內行人說話了 加碼教你隱藏代碼

相關新聞

劉德音語重心長 年輕人不敢出去才是問題

台積電董事長劉德音昨（30）日受邀出席三三會例會閉門會議並發表演講。與會者轉述，劉德音在現場強調，若善用優勢，台灣半導體...

高階i14代工 和碩首度接單

鴻海鄭州廠爆發員工返鄉與抗爭事件雖已落幕，仍導致全球高階iPhone 14供應嚴重不足，市場一貨難求，傳出蘋果「等不及了...

早稻田大學國際數位政府評比 台灣排名全球第9

日本早稻田大學公布2022年國際數位政府評比報告，台灣在全球64個主要經濟體中排第9，比去年進步1名，且在亞洲排名第3，...

影／王美花：台積電赴美沒有人才外流問題

經濟部長王美花上午到立法院經濟委員會報告備詢，會前受訪時回應台積電赴美設廠相關問題。王美花表示，台積電有5萬名工程師，約...

劉德音：半導體沒人才外流問題

台積電董事長劉德音昨天出席三三會例會專題演講，與會者轉述，針對外界關注台積電美國設廠引發人才出走及技術被掏空的疑慮，他表...

台積董座演講／劉德音：巴菲特買台積 獨具慧眼

台積電董事長劉德音昨（30）日受邀出席三三會例會閉門會議並發表演講，與會者轉述，劉德音心繫台灣半導體未來長期發展，罕見呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。