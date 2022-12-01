凱基證券「投資旅行團」出發 定期定額申購抽iPhone

凱基證券為幫助投資人掌握市場趨勢，即日起至12月31日推出「投資旅行團」活動，精選三大路線，讓投資人深入了解收益、市場與趨勢三大投資主軸，不只理財不迷路，完成任務還有機會抽到最新蘋果手機iPhone 14 Pro。

凱基證券投資旅行團活動推出三重優惠，首先只要於凱基證券官方活動網頁線上登錄電子信箱與手機號碼，即完成投資旅行團活動的報名，可免費領取專業團隊的最新投資展望，內容鎖定投資人的多元理財需求，包含「熱門趨勢線」、「深度收益線」與「在地市場線」三大投資路線，分別瞄準基礎建設、多元收益與台灣在地產業等熱門主題；第二，新開戶即送200元Uber Eats優惠折抵金，並享有定期定額均一價優惠；最後是不分新舊戶，新申購台、美股或基金定期定額並扣款成功，於111年12月及112年1月各享有一次iPhone 14 Pro的抽獎機會。

今年前三季全球股價指數普遍面臨回檔，投資人參與市場意願恐受到衝擊。凱基證券建議投資人，不妨藉此機會盤點投資步調，一方面透過定期定額投資財務健全及營收獲利品質較佳的企業；另一方面穩固核心資產配置，分散單獨投資個別資產的風險，度過市場波動並保有資金彈性。凱基證券於「投資旅行團」活動中提供2023年投資展望報告與熱門標的，即是希望幫助投資人不必等待進場點，抓對趨勢立刻就能啟程。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」品牌宣言，推出多元產品與數位服務，期望持續追求卓越，並傳達「公平同理，待客如己」服務理念，成為每一位客戶迎向富足人生的最佳夥伴。