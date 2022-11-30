達擎於台灣醫療科技展 秀全方位3D醫療影像解決方案

友達（2409） 子公司達擎（AUO Display Plus）參加2022台灣醫療科技展，12月1日起一連四天以「共創智慧醫療無限可能」為主題，攜手凌華科技、西柏、承鋆生醫、綠創科技、慧誠智醫及廣達電腦等多家合作夥伴，展示3D醫療影像、智慧手術室、檢測診斷及遠距醫療等四大領域、多項創新應用解決方案及醫療顯示產品。

以3D及A.R.T兩大顯示技術為核心 佈局四大領域

達擎以3D及A.R.T兩大顯示技術為核心，與醫療生態圈合作夥伴深入合作，推出包含3D醫療影像、手術資訊整合、放射科護眼閱片、牙科比色及遠距診療艙等軟硬體整合解決方案。其中3D醫療影像專區將展出運用於術前中後的全流程3D影像決方案，展現達擎領先3D顯示技術在全3D手術情境的多元應用。

達擎總經理廖世宏指出：「科技進展為醫療帶來新一波數位轉型與應用，遠距醫療與精準醫療已是時勢所趨。達擎以醫院與醫事人員的痛點出發，結合生態圈合作夥伴提供一系列高精準、高效率及高整合的解決方案，協助醫院提升醫療品質及病患體驗，展現達擎在高品質醫療影像及軟硬整合的實力與成果。未來達擎將持續以領先顯示技術、多元化產品組合及解決方案，致力解決台灣醫療領域未被滿足的需求。我們也期待透過此次醫療科技展，找到更多在地及國際合作的利基。」

3D醫療影像：手術室內外4K 3D新視界 滿足術前中後全流程3D影像需求

達擎延伸3D顯示技術優勢，開發多項3D影像顯示系統及解決方案，不論是術前中後均能提供醫師清晰的3D立體影像，協助提高開刀準確性與安全性。

「沉浸式3D術前規劃顯示系統」為專為精密手術術前規劃應用所開發，4K裸眼3D醫療顯示器可呈現高精細3D影像，同時具備快速切換2D、3D影像功能。人性化設計可協助手術醫師清楚觀察神經及血管分布，精密地規劃手術路徑及準確地評估手術方案，提升手術的精準度和成功率。

「Heads-up 3D顯微手術顯示系統」整合4K裸眼3D顯示及眼球追蹤系統，具備快速追蹤人眼移動位置功能。可減輕醫師長時間維持固定姿勢的負擔，將醫生從傳統顯微鏡的固定目鏡中解放出來，讓醫師能有更寬廣清晰的3D立體視野及更舒適的姿勢來執行手術。

「3D手術遠距教學解決方案」支援2D醫療影像轉換成為3D、手術機器人外接，亦或是3D微創手術的3D影像即時串流。可讓遠端的醫師及學員們能即時與臨床執刀手術團隊看到同樣的3D立體影像，體驗身歷其境的手術現場視覺效果。無論術中或術後的手術示範、遠距教學及訓練，透過此解決方案可縮短手術學習曲線，減少溝通成本及確保手術教學品質。

智慧手術室：快速整合醫療影像及資訊 優化手術流程

「智慧手術資訊整合解決方案」提供直覺化、多功能的單一操作介面及平台，將病人生理資訊與手術過程影像整合於單一儀表板，讓醫護人員能快速獲取所需的資訊，使手術流程更為順暢，降低手術風險。

「無眩光手術醫療示器」導入獨家A.R.T.先進抗反光顯示技術，大幅度減少手術室複雜光源的影響，讓執刀醫師從任何角度皆能看到高畫質的4K清晰手術畫面，降低醫師長時間觀看螢幕所造成的眼睛疲勞感，協助提升手術效率。

檢測診斷：以A.R.T.顯示技術為核心 開啟醫療影像判讀新時代

「放射科護眼閱片解決方案」整合搭載獨家A.R.T.先進抗反光顯示技術的護眼顯示器及廣達電腦智慧胸腔X光AI系統，兼顧舒適護眼及精確診斷。A.R.T.顯示技術符合德國萊茵TÜV無反射認證規範，讓醫師診斷工作不再需要於昏暗環境下進行，還給醫生一個明亮的閱片環境。智慧胸腔X光系統運用AI技術進行重要疾病快篩及影像輔助判讀，並可產生自動輔助報告，有效提高醫師診斷準確率及工作效能。

「智慧牙科比色解決方案」針對假牙製作過程中影像的取、算、顯三大關鍵程序，提出一條龍的精準比色方案。透過雲端色彩運算校正軟體及A.R.T. 顯示器，即使跨平台操作仍能還原牙齒影像真實色彩，有效提升牙醫診所與牙技所之間牙齒影像傳輸與顯示的精準度。達擎的優化比色流程及精準比色管理兩大特色，可大幅減少假牙製作溝通成本與重製比例。

遠距醫療：多功能合一打破時空限制 醫病即時雙向溝通無落差

「遠距診療艙」為達擎因應醫療數位化及社會高齡化趨勢，複診及慢性病患等族群對於遠距看診需求逐漸升高所推出的創新整合方案。多功能合一、高隱私性的遠距診療艙可根據病患端與醫師端的不同需求，提供彈性化及客製化功能，讓遠距如親見，節省醫生和病患的精力及時間。在病患端應用，整合生理量測儀器及行動醫療推車，將病患生理量測數據即時上傳至雲端遠距診療平台，作為醫師診療參考。醫師端應用則整合達擎新推出的「醫務一體機」，透過雲端遠距診療平台接收生理數據，讓醫生以便利的可視化操作介面與病患進行遠距視訊會診。遠距診療艙並搭載「e能淨」智能消毒設備，具備連網及遠端監控功能，可即時提供消毒液補充提醒，所搭載的觸控顯示器亦能進行預約及訊息推播。

「醫務一體機」結合高解析觸控螢幕、攝影鏡頭及麥克風，支援雙系統作業及串聯醫院內外網路，達到訊息一致並兼顧資訊安全。醫務一體機內建多款醫務人員日常使用的便捷工具，具備線上簽核與觸控螢幕書寫功能，讓醫病溝通更雙向即時，醫務工作更簡便，打造更數位化的診療環境。