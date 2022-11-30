鼓勵年輕人踏出國門 劉德音：奮鬥歷練精神可取

台積電董事長劉德音今天赴三三會例會演講，全程採閉門會議，根據與會者轉述透露，劉德音提到，早年大學生畢業，多數會以出國留學為目標，如今也應該鼓勵肯奮鬥的年輕人踏出國門，願意去歷練的精神值得讚揚。

台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，將外派工程師陸續飛往美國，也引發各界關心人才外流問題。劉德音今天應三三會之邀出席11月的例會，並以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講，並談及相關人才議題。

與會人士轉述指出，劉德音在會中談及應該鼓勵願意出國奮鬥的年輕人，這些年輕人願意去歷練的衝勁、精神很可取，若留在國內，反而可能會太舒服地過完一生。

與會人士接著轉述，劉德音也提及，早期一批的大學生在畢業後，都會以出國留學為榮，相較之下，現在的大學生比較可能以台灣的舒適、安定生活為優先考量，他也為此感到憂心。

三三會理事長林伯豐向中央社記者表示，自己認同劉德音看法，並強調，早年願意出國奮鬥年輕人，都在國外吃過苦，但仍相當醉心於學術、科技等研究，因此他能理解劉德音的感受及想法，畢竟他們都曾歷練辛苦過。