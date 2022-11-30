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輝達攜手台灣與全球醫療生態系夥伴 共創AI醫療新世代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA攜手台灣與全球醫療生態系夥伴共創人工智慧醫療新世代。（路透）
NVIDIA攜手台灣與全球醫療生態系夥伴共創人工智慧醫療新世代。（路透）

NVIDIA (輝達) 今日宣布攜手台灣頂尖醫學中心台北榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、財團法人國家衛生研究院以及科技夥伴們於 12 月 1 日至 4 日的「2022 台灣醫療科技展」中，展現如何使用創新人工智慧 (AI) 及相關解決方案、加速運算技術和醫療影像領域用 AI 開放框架支援醫療照護，為台灣醫療在疾病、開發診斷方式與提供治療等方面開創突破性的進展。

NVIDIA 長期致力與全球頂尖醫療中心合作，將 AI 導入醫療照護領域、改善臨床體驗、用軟體定義醫療設備，實踐智慧醫療。近期在醫療 AI 應用又更躍進創新，包括甫於 9 月份的 GTC 大會中，推出高精度邊緣 AI 平台，將邊緣 AI 應用導入手術室，提供安全、低延遲的 AI 推論功能，滿足醫療過程中處理眾多儀器、感測器以及臨床須即時洞察的需求，大幅優化手術體驗。10 月中也宣布擴大與 Oracle 合作，將 NVIDIA AI 技術導入 Oracle Cloud Infrastructure ，開發嶄新的 AI 加速醫療產品，內容涵蓋分析、臨床解決方案、營運、病患管理系統等。

2019 年由 NVIDIA 與全球醫療生態系夥伴合作推出的醫療影像領域用 AI 開放框架 MONAI，今年在實務應用上亦有長足進展，日前 11 月 27 日在北美放射學會年會上發表諸多醫療機構、新創公司採用的卓越成果。透過 MONAI 可有效驗證、建置和評估醫療影像 AI 模型，為醫療人員帶來更強大的 AI 診斷工具，加速臨床診斷精準度和決策效率，大幅提高醫病流程且驅動全球資料科學家與臨床醫生更緊密合作。目前已採用 MONAI 的醫療機構包括美國國家衛生院、辛辛那提兒童醫院 (Cincinnati Children's Hospital)、麻省總醫院 (Mass General Brigham)、范德堡大學醫院 (Vanderbilt University)、英國國民保健署 (NHS) 轄下五家醫療機構等。

這次展中，台北榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、國家衛生研究院於攤位上分別展示基於 NVIDIA AI 的智慧醫療解決方案與亮眼成果。

NVIDIA 手術 榮民

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