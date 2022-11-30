童子賢：晶片供應穩定性已躍戰略層次

台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢今日指出，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次的問題，其重要性並不遜於石油，半導體產業更是台灣經濟重要支柱，並在全球產業鏈中擁有舉足輕重的地位。

台灣玉山科技協會今日舉辦2022年歲末晚宴，由新任理事長童子賢主持，這也是他接下理事長職務以來首次歲末晚會，現場除邀請副總統賴清德、行政院副院長沈榮津致詞外，童子賢也特別邀請中央研究院院士暨國立清華大學半導體研究學院院長林本堅以及雲門舞集創辦人林懷民兩位重量級人士進行專題演講，講題分別為「半導體微影的發展史」和「我沒有發明晶片─林懷民談他的舞蹈創作」。

童子賢指出，近幾年世界局勢變化劇烈，COVID-19疫情、美中貿易摩擦、俄烏戰爭等都對世界帶來負面影響，但在此同時，科技進步則替世界加分帶來正能量，疫情中看到網路與數位科技的貢獻發威，讓遠距工作與教學維持不墜，社群媒體維繫了人的關係，串流影音讓人們享受影劇音樂，網路送餐、送蔬果、送商品帶來很大便利，不出差、不出國也維持商務與國際貿易，現代生活的品質、效率與幸福感覺很能突顯「科技始於人性」並非只是一句口號。

而科技正面貢獻的背後，其實都指向一項關鍵科技「晶片」。

童子賢表示，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次問題，其重要性並不遜於石油。半導體產業更是台灣經濟重要支柱，會造就台灣半導體產業佔全球舉足輕重的地位，2002年由林本堅發明創新的浸潤式微影技術是產業突破關鍵技術，這次晚宴邀請了台積電技術要角、也是當年台積電技術發展關鍵主管─林本堅現身說法。

除了科技產業，童子賢表示，台灣傑出的雲門舞集代表了台灣走上國際、廣受尊敬，雲門源源不絕的創作能量，受到創辦人林懷民的啟迪與激勵。童子賢特別邀請二位能代表台灣優質創造力的前輩分享他們在科技與藝術上的心得。

童子賢也提及，林本堅是少年時期來台求學的越南僑生，畢業於台大電機，他日後對台灣半導體產業技術創新貢獻良多。而台積電創辦人張忠謀和許多台灣科技產業界的翹楚也都是來自海外，並在台灣帶來極大貢獻，如廣達創始人林百里、梁次震，宏達電創辦人周永明與群聯電子創辦人潘健成分別是香港、緬甸及馬來西亞僑生。當年，台灣成為五湖四海華人社會少年求學與青年創業的選擇地，顯示台灣社會包容與開放心胸，接納來自四面八方的族群，尊重多樣性的文化，體現「海納百川、有容乃大」的精神。

林本堅今晚以「半導體微影的發展史」為題進行演講。隨著半導體製程的進展，IC愈來愈小，速度卻愈來愈快，功能也愈來愈多，關鍵之一在於微影技術的突破。

林本堅表示，微影技術從70年代的5微米開始，經過許多光學系統、波長、鏡頭、光源、光罩、光阻化學、製程創意及量測技術的改進，帶動半導體科技邁進21世代，提升功能、降低成本，使摩爾定律得以不斷被實現，創造了輝煌歷史。在這場演講，林本堅介紹半導體微影克服困難的各轉捩點，使其成功地邁進21世代。

林懷民以「我沒有發明晶片─林懷民談他的舞蹈創作」為題發表專題演說。他表示，自己是從學習西方技術開始，費了幾十年才站到祖先的肩膀上，找到「自己的」動作方式，成為國際舞台上的臺灣品牌。林懷民現場精彩分享舞蹈的「五四三」讓大家消遣。