台北遠東香格里拉攜寬庭翡冷翠香氛 首演繹義生活美學
經濟日報提醒您 喝酒有礙健康
寢具家飾精品品牌寬庭美學KUAN’S LIVING，本次攜手台北遠東香格里拉飯店，以義大利奢華家居香氛品牌「翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE」四款特色香氛為謬思，將飯店一樓「大廳茶軒 Lobby Court」打造為義大利最具代表性且富古羅馬時期意象的「波波里花園」。
結合義大利開胃餐前酒APERITIVO文化，調製出四款能喚醒食慾的餐前酒及精緻小食，即日起至明年1月2日，推出期間限定「香遇波波里花園」義式歡飲小食光，邀請消費者體驗義式饗宴。
寬庭美學亦同步發表2022年度新品「玫瑰菸草Rosa Tabacco」，該款由調香大師Dr. Paolo Vranjes推出之作 「玫瑰菸草Rosa Tabacco」，乘載著義大利佛羅倫斯悠久歷史與藝術文化，以來自不同世界的戀人相遇為靈感，土耳其大馬士革玫瑰作為開場，描繪相遇的難忘回憶；中調裡的煙草，溫潤地訴說依偎相擁的感性；並以甜美柔和的香草收尾，將兩個戀人化為永恆，譜寫「玫瑰菸草Rosa Tabacco」如詩如畫的浪漫戀曲。
「玫瑰菸草Rosa Tabacco」新上市，寬庭美學也攜手台北遠東香格里拉國際大飯店，以十四世紀佛羅倫斯最顯赫貴族-麥地奇Medici家族的私家庭院-享譽世界的義大利古代羅馬 Giardino Di Boboli「波波里花園」為發想，將「大廳茶軒 Lobby Court」化身為盎然優雅的花園。
結合義大利開胃餐前酒APERITIVO文化，台北遠東香格里拉的行政主厨Thitisorn Amatasin及茶軒首席調酒師Shane Shao，以翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE中最受矚目的香氛系列，包括蘋果白蘭地Calvado’s、貝里尼雞尾酒Bellini及貴族紅酒Rosso Nobile，及新品玫瑰菸草Rosa Tabacco為謬思，打造「香遇波波里花園」義式歡飲小食光。
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