快訊

明起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

台北遠東香格里拉攜寬庭翡冷翠香氛 首演繹義生活美學

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
台北遠東香格里拉全台獨家販售「玫瑰菸草擴香250ml+貴族紅酒香氛蠟燭80g」。台北遠東香格里拉／提供
台北遠東香格里拉全台獨家販售「玫瑰菸草擴香250ml+貴族紅酒香氛蠟燭80g」。台北遠東香格里拉／提供

經濟日報提醒您 喝酒有礙健康

寢具家飾精品品牌寬庭美學KUAN’S LIVING，本次攜手台北遠東香格里拉飯店，以義大利奢華家居香氛品牌「翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE」四款特色香氛為謬思，將飯店一樓「大廳茶軒 Lobby Court」打造為義大利最具代表性且富古羅馬時期意象的「波波里花園」。

結合義大利開胃餐前酒APERITIVO文化，調製出四款能喚醒食慾的餐前酒及精緻小食，即日起至明年1月2日，推出期間限定「香遇波波里花園」義式歡飲小食光，邀請消費者體驗義式饗宴。

寬庭美學亦同步發表2022年度新品「玫瑰菸草Rosa Tabacco」，該款由調香大師Dr. Paolo Vranjes推出之作 「玫瑰菸草Rosa Tabacco」，乘載著義大利佛羅倫斯悠久歷史與藝術文化，以來自不同世界的戀人相遇為靈感，土耳其大馬士革玫瑰作為開場，描繪相遇的難忘回憶；中調裡的煙草，溫潤地訴說依偎相擁的感性；並以甜美柔和的香草收尾，將兩個戀人化為永恆，譜寫「玫瑰菸草Rosa Tabacco」如詩如畫的浪漫戀曲。

「玫瑰菸草Rosa Tabacco」新上市，寬庭美學也攜手台北遠東香格里拉國際大飯店，以十四世紀佛羅倫斯最顯赫貴族-麥地奇Medici家族的私家庭院-享譽世界的義大利古代羅馬 Giardino Di Boboli「波波里花園」為發想，將「大廳茶軒 Lobby Court」化身為盎然優雅的花園。

結合義大利開胃餐前酒APERITIVO文化，台北遠東香格里拉的行政主厨Thitisorn Amatasin及茶軒首席調酒師Shane Shao，以翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE中最受矚目的香氛系列，包括蘋果白蘭地Calvado’s、貝里尼雞尾酒Bellini及貴族紅酒Rosso Nobile，及新品玫瑰菸草Rosa Tabacco為謬思，打造「香遇波波里花園」義式歡飲小食光。

台北遠東香格里拉一樓茶軒攜手寬庭香氛翡冷翠Dr. Vranjes Firenze，打造為義大利最具代表性且富古羅馬時期意象的「波波里花園」。台北遠東香格里拉／提供
台北遠東香格里拉一樓茶軒攜手寬庭香氛翡冷翠Dr. Vranjes Firenze，打造為義大利最具代表性且富古羅馬時期意象的「波波里花園」。台北遠東香格里拉／提供

義大利 香格里拉

延伸閱讀

華新業績要噴了？買義大利不銹鋼大廠今交割

暌違2年實體登場！寬庭出清特賣寢具、鵝絨被下殺3折起

黑珍珠也湊一「卡」！TOD’S三方聯名鞋款太生「火」！

大葉高島屋周年慶美食新焦點 「IKIGAI燒肉專門店」首店進駐

相關新聞

鴻海策略長蔣尚義現身三三會 昔日同事劉德音再度同台

新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義今日中午現身三三會11月例會，這也是蔣尚義接任新職後，首度參加公開活動。他接受媒體...

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」爽領44個月

台積電（2330）分紅獎金近期出爐，網友表示聽說獎金「突破天際」，有台積電員工分享他是31職等（工程師），年資只有8個月...

工研院車輛區塊鏈SIG大會 「雲端黑盒子」掌握行車數據

數位部支持工研院攜手台灣車聯網產業協會與陽明交大事故鑑定中心，透過區塊鏈技術掌握未來智慧車輛關鍵資料，積極接軌國際規範，...

SoundOn聲浪動態廣告技術升級 助Podcaster流量變現

台灣聲音經濟品牌、Podcast管理平台SoundOn聲浪積極協助Podcast創作者(Podcaster)流量變現，動...

NISSAN車款將調整售價 三款車漲到6萬元、12月好評回饋延長

裕隆日產（2227）宣布，汽車因受原物料、運輸成本大幅增加與匯率影響等因素，導致造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，故自2...

群創深AI精準醫療 實踐智慧醫療生態圈

隨著科技日新月異、全球人口高齡化等趨勢，將加速智慧精準醫療快速發展。群創（3481）光電深耕智慧醫療領域多年，12月1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。