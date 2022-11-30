童子賢：晶片供應穩定性成戰略層次問題 重要性不遜石油

台灣玉山科技協會今（30）日舉行2022年歲末晚宴，由新任理事長童子賢主持，這是他接下理事長職務以來首次歲末晚會，童子賢致詞時表示，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次的問題，其重要性並不遜於石油，半導體產業更是台灣經濟重要支柱，造就台灣半導體產業佔全球舉足輕重的地位。

今年歲末晚宴現場除邀請副總統賴清德、行政院副院長沈榮津致詞外，童子賢也特別邀請中央研究院院士暨國立清華大學半導體研究學院院長林本堅以及雲門舞集創辦人林懷民兩位重量級人士進行專題演講，講題分別為「半導體微影的發展史」和「我沒有發明晶片─林懷民談他的舞蹈創作」。現場出席來賓將近500位，嘉賓雲集，氣氛熱絡。

身為晚宴主人的童子賢在開幕致詞時歡迎嘉賓及感謝大家的努力與支持，他提到，疫情與戰爭影響了全世界，但玉山科技協會並沒有停滯會務。作為實踐「全球華人知識經濟共同體」平台，台灣玉山科技協會持續舉辦促進科技與管理知識交流的研討活動，所探討的主題包括元宇宙、資安、人才等企業界重要的課題。玉山科技協會既以台灣第一高峰玉山命名，詩曰「高山仰止，景行行止」，他期待大家受到激勵啟發，追求崇高目標。

童子賢說，近幾年世界局勢變化劇烈，COVID-19疫情、美中貿易摩擦、俄烏戰爭等都對世界帶來負面影響。但在此同時，科技進步則替世界加分帶來正能量。疫情中看到網路與數位科技的貢獻發威，讓遠距工作與教學維持不墜，社群媒體維繫了人的關係，串流影音讓人們享受影劇音樂，網路送餐、送蔬果、送商品帶來很大便利，不出差、不出國也維持商務與國際貿易，現代生活的品質、效率與幸福感覺很能突顯「科技始於人性」並非只是一句口號。

凡此正面貢獻背後其實都指向一項關鍵科技：晶片。晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次的問題，其重要性並不遜於石油。半導體產業更是台灣經濟重要支柱，會造就台灣半導體產業佔全球舉足輕重的地位。

童子賢表示，2002年由林本堅發明創新的浸潤式微影技術是產業突破關鍵技術，這次晚宴邀請了台積電技術要角、也是當年台積電技術發展關鍵主管─林本堅現身說法。除了科技產業，童子賢表示，台灣傑出的雲門舞集很能夠代表台灣走上國際、廣受尊敬，雲門源源不絕的創作能量，受到創辦人林懷民的啟迪與激勵。童子賢特別邀請二位能代表台灣優質創造力的前輩分享他們在科技與藝術上的心得。

童子賢並提及，林本堅是少年時期來台求學的越南僑生，畢業於台大電機，他日後對台灣半導體產業技術創新貢獻良多。而台積電創辦人張忠謀和許多台灣科技產業界的翹楚也都是來自海外，並在台灣帶來極大貢獻，如廣達創始人林百里、梁次震，宏達電創辦人周永明與群聯電子創辦人潘健成分別是香港、緬甸及馬來西亞僑生。當年台灣成為五湖四海華人社會少年求學與青年創業的選擇地，顯示台灣社會包容與開放心胸，接納來自四面八方的族群，尊重多樣性的文化，體現「海納百川、有容乃大」的精神，實屬玉山科技協會追求的重要精神。