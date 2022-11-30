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鈺創營運報喜 RPC DRAM打入車用供應鏈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群今日提出明年鈺創將在美國CES展，展出多項新產品。記者簡永祥／攝影
鈺創董事長盧超群今日提出明年鈺創將在美國CES展，展出多項新產品。記者簡永祥／攝影

鈺創 (5351）營運報喜，董事長盧超群今 (30) 日表示，該公司磨創3年、推出全球最小晶圓級封的RPC DRAM已獲汽車客戶ADAS 系統導入；DDR4 DRAM 也正式打入WiFi 7供應鏈，獲主晶片大廠採用。

盧超群表示，汽車是未來驅動半導體產業發展最大應用之一，鈺創晶圓級 RPC DRAM 已獲汽車客戶導入，晶片晶粒大小僅如米粒一般，已通過高溫、複雜環境考驗。

鈺創並進一步補充說，今年車用與工業用營收占比已提升至逾三成，透露鈺創在車用領域，成為各大車廠供應鏈合作夥伴，未來可望隨著車用市場大爆發，營收持續成長，明年有機會突破四成、甚至朝五成邁進。

除此之外，鈺創也宣布其DDR4 DRAM，也正式打入WiFi 7供應鏈。盧超群表示，這也是鈺創在深耕異質晶片整合多年的技術實力展現，目前這顆晶片已切入台灣主晶片大廠供應鏈。他強調，雖然今年市場主流是 WiFi6，但明年WiFi 7 滲透率將開始明顯拉升，看好明年WiFi 7導入應用在各領域，可望為鈺創注入營運動能。

鈺創也透露，韓廠已陸續跟客戶宣布將逐漸停止生產 DDR3 DRAM，除既有的中國、台灣客戶外，近一兩季已感受到歐美、日韓客戶詢單需求，預期明年相關需求將會更明顯。

鈺創認為，明年DDR3價格不會像今年跌那麼兇，但第一、二季價格要反轉機會不大，還要觀察後續情況。

至於未來景氣，盧超群認為這波半導體的調整是從今年第3季開始，預估經歷四個季度後，明年第3季會重拾成長，會呈現「U型反轉」。

盧超群並認為2024年半導體產業會有很好的光景。他說，除手機、PC、NB降到谷底後，庫存清理告一段落，更看好很多新應用都會衝出來，包括自動車、記憶體、異質整合、AI等，隨著AI的內容導入，眾多新應用都亮起來。

鈺創 晶片

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