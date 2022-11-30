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官網露端倪？蘋果新直營店插旗台中有譜

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
蘋果工作機會。截自官網
蘋果工作機會。截自官網

繼台北之後，蘋果直營店有望插旗台中。根據蘋果官網徵才資訊顯示，目前徵才地點除台北外，新增台中，雖然蘋果尚未在人力銀行刊登徵才資訊，但官網也悄悄漏餡，此消息也令不少台中果粉驚喜萬分。

目前蘋果在台灣共有二間直營店，分別是2017年設立的台北101店以及2019信義A13店，當時在設立直營店前，蘋果官網也是悄悄釋出徵才訊息，之後沒多久就設立直營店，因此未來台中確實很有可能設有直營店。

台中地處台灣中間，具有北上南下連接的地理優勢，近年來商業活動繁榮，基礎建設持續增長，吸引不少人定居此地，目前台中人口約280萬人，已擠下高雄，成為全台僅次於台北的第二大都會區，蘋果很可能是看好台中的優勢，因此打算在此設立直營店。

據悉，台中是精密機械、工具機暨零組件、光電、航太及風電等重要產業聚落，產業基礎雄厚，失業率更是全台最低，加上本身人口眾多，消費力也足夠，因此蘋果在此設立直營店，確實有助於持續擴大品牌影響力，並且就近服務用戶。

回顧蘋果在台設立的直營店，一貫採取蘋果極簡風設計，門市大多以寬敞、簡約、舒適為主。此外，相較於台北101店以及信義A13店每坪地租昂貴，未來若蘋果在台中設立直營店，很有機會擴大直營店規模，打造全台最大蘋果直營店，屆時對台中人而言，也是一大福音。

根據《ePrice比價王》最新統計，蘋果自推出iPhone 14系列後，勇奪台灣10月手機市場銷售冠軍，銷售量月增6.8萬台，若以銷售額來看，蘋果也同樣穩坐第一名，10月銷售額市占率更高達75.5%，第二名至第五名依序為三星、OPPO、vivo、SONY，顯示台灣人確實很熱愛蘋果手機。

蘋果 徵才 手機

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