高僑軍工產品已占30%營收 並看好自動化設備成長
高僑自動化（6234）今(30)日召開線上法說，董事長李義隆指出，高僑今年來自軍工產業的營收已達三成，而以目前的接單狀況來看，第4季營運可望優於第3季，且預估2023年將有機會勝過今年業績表現。
高僑今(30)日股價以19.90元、上漲1.80元，漲停作收。
高僑自動化今年前三季營收爲10.84億元，毛利率16.48%，稅後純益1.7億元、年增52.9%，並超越去年全年的1.25億元，每股稅後純益爲1.69元。法人估，高僑今年每股純益可望挑戰2元以上，改寫七年來新高。
高僑產品包括PCB製程的微型鑽針，以及自動化傳送設備。目前，鑽針及自動化傳送設備的毛利率，都維持在17%水準。
高僑前十月合併營收11.56億元、年增2.7%，由於自動化傳送設備曾應用於晶圓廠、半導體廠及面板廠，公司看好持續開發新一代自動化傳送設備，在企業節能減碳需求提升下的成長前景。
值得注意的是，高僑從2013年起陸續取得國防部軍備局的生產設備標案，同時，2018年起取得軍備局生產製造中心的雲豹甲車動力底盤系統案，今年1月並與金屬壓鑄廠信鋐工業聯手拿下3.32億元動力底盤標案，初估高僑今年來自軍工產業的營收已約占30%。
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