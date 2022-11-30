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弘憶前10月營收保持成長態勢 今年EPS有望近3元水準

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通路商弘憶國際（3312）今年前10月營收保持成長態勢，即使目前整體經濟環境變數多，該公司預期，市場從WiFi 5升級到WiFi 6的浪潮，將為其明年帶來持續的業績動能。法人則評估，該公司今年每股純益表現有機會達近3元水準。

對於上述法人估計每股純益數字，弘憶不予置評。

弘憶是IC設計大廠瑞昱（2379）的代理商之一，其去年業績創新高，今年累計前10月合併營收為165.09億元，年增6.1％，前三季每股純益為2.27元。

目前市場對於明年上半的半導體業景氣，多半沒有那麼樂觀，供應鏈持續庫存調整，不過弘憶受惠於WiFi升級潮，以及車用電子持續發展，明年業績有機會持續向上。該公司指出，明年下半年的營運表現，應可優於上半年。

現階段WiFi相關產品線約貢獻弘憶一半的營收，雖然整體PC／NB需求展望欠佳，無線藍牙耳機應用市場也逐漸進入成熟期，但在無線通訊部分，仍有基礎建設相關商機，市場需求持續從WiFi 5升級到WiFi 6。法人認為，該公司明年WiFi業績將可成長逾一成，帶動整體營收呈現5％至10％增長。

WiFi 營收 每股純益

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