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建通本業回溫加新業務貢獻 看好明年營收、獲利雙成長

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
建通總經理何易霖。記者吳凱中／攝影
建通總經理何易霖。記者吳凱中／攝影

建通（2460）今年受到大環境不景氣影響，導致最大應用家電表現不如預期，連帶使得公司虧損，展望後市，建通總經理何易霖今（30）日指出，2023年建通家電應用預估持平或小幅增長，以及新產品如異型導體銅材等貢獻擴大下，明年營收、獲利可望優於今年。

建通今年前三季營收22.29億元、年減31.4%，毛利率4%、年減17個百分點，稅後虧損3,783.5萬元，相較去年同期盈轉虧，主要是因投資增加，加上本業家電收入大減，每股虧損0.23元。

展望後市，何易霖表示，「大環境景氣就我們行業來講冬天蠻長的，未來2-3年消費信心恢復不是那麼樂觀，以目前狀況是相對低谷。」不過，除非再有特殊的政治因素或國際大環境衝擊，否則明年雖沒明顯增長，但家電市場持平或稍微增長可預期。

整體來看，何易霖看好2023年建通在本業家電應用持平或小幅增長，以及新產品如異型導體銅材等貢獻擴大下，明年營收、獲利可望優於今年。

以產品占比來看，建通今年前十個月營收比重最大的為家電端子、占81.12%，其次為車用連接器7.56%，第三則為環保微無鉛銅製品6.55%，剩下依序為其他業務3.14%、電工端子1.2%、電子連接器0.4%及異型導體銅材 0.04%。

因應大環境不景氣，建通加速發展新產品，尤其異型導體銅材預期將對營收貢獻成長機會相對大。該業務雖目前業績占比雖低，但陸續新增客戶，今年就拿下怡得樂、惟精、 KINETIC等。建通看好明年該業務營收占比有機會提升至個位數百分比。

因應新品及生產策略調整，建通明年資本資出將高於今年、來到4-5億元。主要用在台灣區建置特殊新型銅材煉製廠，熔煉異型導體銅材。建通看好藉此能打破過去只能由國外進口壟斷，補⾜台灣煉銅產業的空⽩。

建通台灣特殊新型銅材煉製廠預計於2023年首季建廠完工，第2季試⾞，下半年有機會看到較明顯的貢獻。

營收 家電

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