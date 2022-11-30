鈺立微電子XINK新世代機器人視覺平台 採台積電12奈米先進製程開發
在全球數位化、智慧化的趨勢下，物聯網設備不斷擴增，鈺創科技（5351）旗下鈺立微電子今（30）日發表機器人應用的一站式的開發版系統、XINK新世代機器人視覺平台，內建公司首顆AI 晶片-eCV1，採用台積電（2330）12奈米先進製程，具備1Ghz Clock Rate，帶有2306MAC處理單元，鎖定機器人以及AIoT藍海市場。
鈺立微表示，如工業機器人、AGV/AMR、智慧型手機、智慧農業、智慧城市等，加上自動駕駛、影像辨識、語音語意辨識、運算等技術，在各領域深化應用，使得全球AI晶片需求高催化，AI晶片與技術市場迅速成長。
鈺立微指出，AI正深入人類生活，各式AI應用遍地開花，公司推出的XINK新世代機器人視覺平台，運算能力超越同級產品，價格低於同級產品達三成以上，目標市場鎖定機器人以及AIoT藍海。
鈺立微進一步說，XINK新世代機器人視覺平台將於2023年CES嶄新登場，其為一站式「平台即服務（Platform as a Service, PaaS）」 的開發版利具，搭載eYs3D首顆AI晶片-eCV1，同時整合四核心ARM 64bit CPU，NPU 5 TOPS A.I.處理器。
鈺立微強調，ARM IoT Capital除在資金挹注外，更為此XINK平台提供絕佳效能，其中ARM CPU支援Neon指令集，具有SIMD處理能力，能加速向量及矩陣運算，提供電腦視覺及信號處理更佳的效能;另外內建低功耗ARM Cortex M4 處理器，可作為MCU使用，針對系統電機或者馬達做控制以及時間軸同步。
公司預計明年第2季前量產，隨著消費性電子產品和數位技術日益普及成熟，將對AI和物聯網等技術受到廣泛應用，有助於AI半導體成長。
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