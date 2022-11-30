談台積電美國布局 劉德音：人才是真正的課題

台積電（2330）董事長劉德音今日受邀出席三三會演講並接受與會企業代表提問，據轉述，有企業代表提問台積電美國布局議題，劉德音直言，台積電去美國建廠當然有市場以外的原因，台美工程師的風格不一樣是我們為何要去的原因，人才的管理才是真正的課題。

近期少部分輿論操作台積電在美國設第二個生產基地是掏空台灣甚至用去台化形容，據轉述，劉德音在會上也明確提到，「大家在報紙上看到台積電派500位工程師過去，但我們在台灣有5萬多位工程師，台灣的人才就怕他不出去，在台灣太舒服了。台灣年輕人不敢出去，跟我們70、80年代一樣，這才是台灣的問題」相關談話直接點出當前問題的核心。

據轉述，劉德音也直言，台積去美國建廠，「當然有市場以外的原因，......台美工程師的風格不一樣，這就是為什麼我們要去美國的原因，台美工程師的社會行為本來就不一樣，我們的管理方法也要有所調整。我想，我們在美國管理的挑戰，是我們要怎麼來管理他們，這才是真正的課題。」

台積電先前已多次強調，持續在台灣投資，最先進製程持續在台灣，同時國際製造據點的足跡擴張，包含美國設立第二個生產基地以及日本熊本設廠等。台積電先前在2020年正式宣布有意於美國亞利桑那州設立第二個生產基地時也提到，「2021年至2029年，台積公司於此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。此先進晶圓廠不僅能使台積公司為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積公司提供了更多吸引全球人才的機會」明確顯示台積電在營運持續擴張之際更需要貼近客戶的國際級人才。台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心。