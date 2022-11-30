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OLED手機滲透率逐年提升 研調估明年將達50.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

據TrendForce研究顯示，隨著OLED面板在手機應用上逐漸增加，預估2022年採用OLED面板的手機滲透率約47.7%，往後逐年增加，至2023年將達50.8%；2026年則預計超越六成，合計剛性OLED（Rigid OLED），柔性OLED（Flexible OLED）與可折疊OLED（Foldable OLED）。

TrendForce表示，2020年蘋果（Apple）推出iPhone 12全系列新機開始採用OLED面板的帶動下，其他手機品牌紛紛開始擴大在高階的機種導入OLED面板。蘋果手機目前僅SE系列還停留在LCD面板，主要系列手機皆採用OLED面板；三星手機的OLED面板使用也過半；小米、OPPO、vivo手機則有3~4成機種採用OLED面板，除了傳音著重非洲市場主打低成本手機的策略下，OLED面板的導入比重較低，其他品牌均計畫擴大採用。

過去中國大陸手機品牌沒有擴大導入柔性OLED，TrendForce評估兩個原因如下，一是三星（Samsung）在市場上獨供的剛性OLED配合降低售價，同步降低整機成本；二是認為柔性OLED面板成本較高，價格不夠平易近人，進而影響中國大陸手機品牌導入柔性OLED的意願與動力。

TrendForce認為，三星獨家供應的剛性OLED在2021年缺貨時，導致品牌苦無分散風險的材料來源，便著手開始與中國大陸幾個主要的OLED面板廠共同開發低成本的「Ramless （DDI）flexible OLED 面板」，將柔性OLED面板價格大幅壓低，甚至貼近到剛性OLED面板價格。

TrendForce強調，此舉有機會大幅度提升中國大陸手機品牌對於柔性OLED面板的導入意願，一方面迎合中國大陸國產化策略，增加中國大陸國產面板的市占率，同時擺脫三星獨供的潛在風險，據悉中國大陸手機品牌後續將規劃一系列中階手機機種搭配柔性OLED面板的開發計畫。

另外，同是使用到OLED面板的折疊手機，TrendForce預估2022年的銷售量約1,280萬支，滲透率約1.1%。由於三星對於折疊手機的投入與開發都較其他品牌來得早，其中約近八成皆為三星Flip與Fold 系列。

其他的中國大陸手機品牌如華為，Xiaomi，vivo，OPPO也都在今年陸續推出新機，同時也在新機的效能與外觀上都有所突破，吸引消費者的目光，較可惜的是受到市場通路的侷限並未在今年看到大幅度的銷售成長。在各主要品牌每年定期推出升級版新機型的趨勢下，預計2023年折疊手機銷量會達到1,850萬支，滲透率約1.5%。

TrendForce表示，2023年預計OLED面板在手機應用上持續逐漸提升，不論是低價低成本OLED助攻，還是高階折疊型OLED手機的市場需求擴大，都為未來逐季開發與擴大的OLED手機面板產能帶來一定程度的出海口。反之，在市場趨於成熟的LTPS LCD面板，將會面臨在手機市場需求萎縮而有一定幅度的衰退，在此情況下，多出來的LTPS LCD產能可能必須在另外其他應用，如車用、工控、IT等加快發開市場需求的腳步。

OLED 折疊手機 面板

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