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聯電攜手益華電腦 協助聚睿電子達成5G射頻設計成果

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

聯電與全球電子設計創新領導廠商益華電腦(Cadence Design Systems, Inc.)今（30）日宣布雙方合作經認證的毫米波參考流程，成功協助亞洲射頻IP設計的領導廠商聚睿電子(Gear Radio Electronics)，在聯電28HPC+ 製程技術及Cadence射頻(RF)解決方案的架構下，達成低噪音放大器 (LNA) IC一次完成矽晶設計(first-pass silicon success) 的成果。

經驗證的聯電28HPC+解決方案非常適合生產應用於高速毫米波設備的晶片，並支援高達 110GHz的電路設計應用，例如聚睿電子的低噪音放大器設計，可提供精確的矽製程模型。

聯電元件技術開發及設計支援副總經理鄭子銘(Osbert Cheng)表示，「藉由聚睿電子等客戶的成功案例可看出，與Cadence 共同開發的全面毫米波參考流程，讓RF設計變得更快、更容易。與 Cadence 的合作成功使聚睿電子設計出準確又創新的 LNA，成就聚睿電子傲人的晶片效能，期待未來我們的mmWave製程平台能為客戶創造更多的成功案例。」

Cadence多物理系統分析研發副總裁顧鑫(Ben Gu)表示，「與聯電密切合作推出經認證的毫米波流程，協助聚睿電子實現優異的設計成果，此設計流程包括我們領先業界的 Virtuoso RF 解決方案，尤其是EMX 3D Planar Solver 電磁模擬解決方案更是取得了非凡成果。」，「此外，Cadence 晶圓客戶支援團隊全力以赴，以確保在聚睿電子等客戶運用聯電 28 奈米製程時，我們的創新流程可為其創造巨大的價值。這是多方合作下首次通過矽認證的電路設計，我們期待共同開展更多項目，並協助其設計成功。」

聚睿電子執行長郭秉捷(BJ Kuo)表示，「EMX的電磁模型模擬，結合Cadence Quantus 萃取解決方案的寄生參數萃取資訊，共同整合在 Virtuoso RF 解決方案的單一環境中，使佈局後模擬更有效率。此外，晶片數據更驗證了聯電的毫米波模型和Cadence 射頻解決方案的準確性。」

聯電 毫米波

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