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產業署打造南台灣資安聚落 成資安人才培育後盾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位產業署副署長林俊秀頒發證書給予通過資安產品驗測業者，透過國家認證機制，提升資安產品的信任度與可靠度。(圖/產業署提供)
數位產業署副署長林俊秀頒發證書給予通過資安產品驗測業者，透過國家認證機制，提升資安產品的信任度與可靠度。(圖/產業署提供)

由數位發展部數位產業署主辦，為期兩天的「資安Day-資安嘉年華」活動，數位發展部次長李懷仁指出，期望產業先進能藉此機會了解資安產業的能量，資安業者也能聆聽到來自產業的資安需求，形成資安產業、產業資安的發展正向循環，塑造台南沙崙成為南台灣的資安聚落，以及資安人才培育的後盾。

產業署自11月30日至12月1日於台南沙崙資安服務基地，舉辦為期兩天的「資安Day-資安嘉年華」活動。本屆活動聚焦提升產業資安韌性、深耕資安技術，開幕式邀請資安新秀大學生分享從比賽到專題實作產生興趣，進而決定推甄成大研究所繼續在資安領域深造的心路歷程，並由數位產業署副署長林俊秀授予沙崙金鑰匙，開啟孕育的資安新生，另頒發證書予驗測資安產品業者、和偕同公協會代表宣示「公私協力，資安共進」。

李懷仁開幕致詞時表示，數位部除了是產業數位轉型的窗口，也是推動資安產業發展、提升產業資安韌性的窗口，本次「資安Day-資安嘉年華」除了是南部的資安盛會，也希望能成為資安產業與產業資安的交流平台，期望產業先進能藉此了解資安產業的能量，資安業者也能聆聽到來自產業的資安需求，形成資安產業、產業資安的發展正向循環，塑造台南沙崙成為南台灣的資安聚落，以及資安人才培育的後盾。

在活動內容部分，產業資安議題除分享公協會對於提升產業資安韌性的藍圖規劃外，另以講座形式進行紅隊演練攻防驗測的經驗分享，更由中華軟協資安長聯誼會總召集人李德財率領涵蓋金融業、製造業、醫療業、零售服務業、資安服務業及電信業等各領域逾30位之國內上市櫃公司資安高階經理人，親臨沙崙服務基地，觀摩體驗資安廠商所展示的各領域資安應用。

在資安產業活動規劃上，除邀集20家資安業者擺攤展示資安技術能量，並於「物聯網資安標準推動成果發表會」發表本年度「人臉辨識裝置」、「地震儀」、「水位計」三項資安標準，更邀請111年通過資安標準檢測的優良廠商，包括聯發科（2454）、嘉因資訊、漢軍科技、西門子、商合系統、必維國際等進行經驗分享，加速推廣公部門、資通訊產業界及廣大消費者使用具符合物聯網資安標準的設備，促進我國物聯網與資安產業的發展。在資安技術探討上，安排資策會資安所多位專家就「標準」、「技術」、「服務」三大領域進行主題演講，內容涵蓋晶片安全、CMMC、雲端健診等。

資安 物聯網

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