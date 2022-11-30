NISSAN車款將調整售價 三款車漲到6萬元、12月好評回饋延長

裕隆日產（2227）宣布，汽車因受原物料、運輸成本大幅增加與匯率影響等因素，導致造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，故自2023年1月1日起，NISSAN將正式調整國產車KICKS、ALL NEW SENTRA與進口車ALTIMA 2023年式建議售價。

但裕隆日產為回饋市場長期支持並追求顧客滿意，自2022年12月1日起至12月30日止，好評延長「NISSAN睛彩無限」全車系購車優惠，凡於活動期間下訂NISSAN進口、國產全車系並完成領牌程序者，即可享有「NISSAN睛彩無限」購車優惠，包含日本原裝面板SHARP 60吋液晶顯示器(型號4T-C60DJ1T，建議售價27,900元)乙台、高額分期零利率及燃油車款舊換新5萬元優先領等超值豪禮，讓所有NISSAN準車主能夠「開好車，過好年」。

裕隆日產表示，自2021年COVID-19疫情爆發以來，NISSAN受到國際原物料上漲、運輸成本增加及匯率影響等因素，整體造車成本提高，為體恤消費者購車需求，NISSAN長期以來皆自行吸收上漲成本壓力。裕隆日產為持續提供優質產品及服務，將自2023年1月1日起正式調整KICKS、ALL NEW SENTRA與ALTIMA 2023年式三款車型建議售價，國產車KICKS與ALL NEW SENTRA漲幅1.5萬元，進口車ALTIMA 2023年式漲幅6萬元。

為減輕消費者購車負擔，並回饋支持愛護NISSAN的消費者，裕隆日產延長「NISSAN睛彩無限」購車優惠專案，精心嚴選優質交車好禮，自2022年12月1日起至12月30日止，凡購買NISSAN進口、國產全車系，即可獲得日本原裝面板SHARP 60吋液晶顯示器乙台，再享豪禮超展開多重優惠，包含高額分期零利率及燃油車款舊換新5萬元優先領等好禮，國產車款KICKS、ALL NEW SENTRA、X-TRAIL、TIIDA再享68無限里程延長保固，讓消費者輕鬆入主NISSAN，體驗生活睛彩無限。