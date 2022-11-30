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群創深AI精準醫療 實踐智慧醫療生態圈

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
群創提供領先業界、獨家開發的N3D醫療影像可視化系統─「醫療3D裸眼顯示器」。群創/提供
群創提供領先業界、獨家開發的N3D醫療影像可視化系統─「醫療3D裸眼顯示器」。群創/提供

隨著科技日新月異、全球人口高齡化等趨勢，將加速智慧精準醫療快速發展。群創（3481）光電深耕智慧醫療領域多年，12月1日至4日群創將與子公司睿生光電共同參展「台灣醫療科技展」，展示AI精準醫療檢測、軟硬體整合及精密高階醫療顯示器等解決方案，攜手打造智慧精準醫療生態圈。

群創光電總經理楊柱祥表示：「群創以顯示器核心事業為根基，加值跨域轉型，提供全系列、完整、專業之智慧精準醫療解決方案，並持續透過高附加價值產品組合與卓越技術，打造群創集團彈性跨界醫療領域的基礎。此外，隨著國境解封，群創亦響應政府醫療新南向政策，藉由群創與睿生的精密高階醫療顯示器、X光感測器與AI軟硬體整合等創新應用，攜手客戶及策略夥伴共同推動智慧醫療產業升級，期盼將台灣醫療科技產業推廣至國際市場。」

群創積極推動工業4.0，透過AI、大數據等關鍵技術，提升自動化製造技術與提供客製化解決方案，同時結合軟硬體解決方案，擴大應用於智慧精準醫療、工業智慧檢測等多元領域。此次展覽，群創攜手台北醫學大學附設醫院共同展出「液態細胞數位攝影分析儀」，透過群創獨家先進光學追焦技術，使液態細胞呈立體取像，並搭載AI人工智慧影像輔助判讀，將有效提升鏡檢效率，提供更精準、高畫質的液態細胞成像。針對此技術展品應用，將可被廣泛佈局於醫學檢驗科、病理科及高端健檢中心等領域，協助醫檢師做更有效率地判斷輔助，降低醫護人員的工作負擔。

有鑒於智慧科技用於精準醫療蔚為全球趨勢，群創提供領先業界獨家開發的N3D醫療影像可視化系統─「醫療3D裸眼顯示器」，可即時重組病患CT資訊至三維影像，提供直覺且長時間觀看亦不會產生暈眩的三維立體醫療影像，此展品可應用於醫療教育、術前評估與術中輔助等領域，學生可更直覺的理解血管與組織等結構，醫生亦可更快速理解病灶與血管等結構的相對位置，有助於評估手術資訊。同時，此展品今年亦榮獲第31屆「台灣精品獎」標章殊榮，群創深厚創新研發能力，深獲評審肯定。

此外，群創亦展出「31.5吋及55吋高階手術醫療顯示器」，由800萬超高畫素組成，兼具高色飽、高解析度、高亮度、廣色域等特性，提供醫護人員不管在心導管、內視鏡等各式手術室應用上，皆可提供完美手術精準，大幅提升手術的安全性與可靠性。

群創「液態細胞數位攝影分析儀」可提供更精準、高畫質的液態細胞成像。群創/提供
群創「液態細胞數位攝影分析儀」可提供更精準、高畫質的液態細胞成像。群創/提供
群創「醫療3D裸眼顯示器」，可即時重組病患CT資訊至三維影像，提供直覺且長時間觀看亦不會產生暈眩的立體醫療影像。群創/提供
群創「醫療3D裸眼顯示器」，可即時重組病患CT資訊至三維影像，提供直覺且長時間觀看亦不會產生暈眩的立體醫療影像。群創/提供
群創「液態細胞數位攝影分析儀」透過獨家先進光學追焦技術，並搭載AI人工智慧影像輔助判讀，將有效提升鏡檢效率。群創/提供
群創「液態細胞數位攝影分析儀」透過獨家先進光學追焦技術，並搭載AI人工智慧影像輔助判讀，將有效提升鏡檢效率。群創/提供

群創 顯示器

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