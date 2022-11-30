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台積分紅入帳羨煞眾人 網喊：竹北套房上看2千萬
台積電分紅再次「開獎」，不少工程師在網路上交流彼此紅包數字，幾乎落在3到4個月月薪之間，且獎金已經在今天陸續到帳，羨煞不少其他科技廠員工，甚至傳出台積新人年領44個月「沒有加過班」，驚呆一眾網友。
據Dcard網友發文，台積電固定年薪14個月，一年分紅4次，每次都會「發一包紅包」，隔年下半年會再把前一年的分紅數字「4包一次再發一次」，若以一次分紅3.8個月來算，等於領8包紅包，再加上年薪，就有可能出現年領44.4個月的情況。
不只工程師分紅領得開心，就連PTT都有技術員分享自己的分紅，同樣羨煞不少非科技業的員工，該名自稱文組出身的台積電技術員稱自己才入職1年多，「分紅整年加起來大概300K（30萬）」，讓不少網友狂留言「屌打其他公司工程師」、「技術員屌打工程師」、「技術員隨便把其他產業按在地上摩擦」、「不愧是精英的歸屬」。
台積電分紅已陸續到帳，讓不少員工薪情好，甚至PTT還有網友嘲「竹北國，1房上看2000萬」、「這麼高調，投資客房子要加價賣了」、「竹北一坪80（萬）不二價」、「新竹房價又要噴惹」。
不過也有PTT網友吐嘲，實際分紅獎金並沒有那麼高，若以分紅平均2到3個月來算，31職等工程師獎金大約落在10萬到20萬間，且還需扣稅，並沒有像Dcard上分享的分紅數字那麼高，更有網友質疑新人領44個月沒加過班「是沒加過班還是沒報過加班」。
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