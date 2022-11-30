快訊

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯無意願 國民黨不辦初選直接徵召

疫情趨緩降幅減少 今增本土確診17,668例、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積分紅入帳羨煞眾人 網喊：竹北套房上看2千萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台積電橫掃國內理工人才，校園徵才台積電攤位就吸引許多學生到場。記者潘俊宏／攝影
台積電橫掃國內理工人才，校園徵才台積電攤位就吸引許多學生到場。記者潘俊宏／攝影

台積電分紅再次「開獎」，不少工程師在網路上交流彼此紅包數字，幾乎落在3到4個月月薪之間，且獎金已經在今天陸續到帳，羨煞不少其他科技廠員工，甚至傳出台積新人年領44個月「沒有加過班」，驚呆一眾網友。

據Dcard網友發文，台積電固定年薪14個月，一年分紅4次，每次都會「發一包紅包」，隔年下半年會再把前一年的分紅數字「4包一次再發一次」，若以一次分紅3.8個月來算，等於領8包紅包，再加上年薪，就有可能出現年領44.4個月的情況。

不只工程師分紅領得開心，就連PTT都有技術員分享自己的分紅，同樣羨煞不少非科技業的員工，該名自稱文組出身的台積電技術員稱自己才入職1年多，「分紅整年加起來大概300K（30萬）」，讓不少網友狂留言「屌打其他公司工程師」、「技術員屌打工程師」、「技術員隨便把其他產業按在地上摩擦」、「不愧是精英的歸屬」。

台積電分紅已陸續到帳，讓不少員工薪情好，甚至PTT還有網友嘲「竹北國，1房上看2000萬」、「這麼高調，投資客房子要加價賣了」、「竹北一坪80（萬）不二價」、「新竹房價又要噴惹」。

不過也有PTT網友吐嘲，實際分紅獎金並沒有那麼高，若以分紅平均2到3個月來算，31職等工程師獎金大約落在10萬到20萬間，且還需扣稅，並沒有像Dcard上分享的分紅數字那麼高，更有網友質疑新人領44個月沒加過班「是沒加過班還是沒報過加班」。

台積電 工程師

延伸閱讀

身份證有「886」免費送曲奇！「COOKIE 886」進駐竹北

孫曉雅：不會對兵役制度給建議、台積電赴美是市場推動

台積電回應外派工程師赴美掏空人才

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

相關新聞

鴻海策略長蔣尚義現身三三會 昔日同事劉德音再度同台

新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義今日中午現身三三會11月例會，這也是蔣尚義接任新職後，首度參加公開活動。他接受媒體...

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」爽領44個月

台積電（2330）分紅獎金近期出爐，網友表示聽說獎金「突破天際」，有台積電員工分享他是31職等（工程師），年資只有8個月...

強化台灣半導體產業 林伯豐提3大建議

三三會理事長林伯豐今天表示，政府應對半導體產業提供整合性資源協助，以強化企業優勢，他也提出3大建議，分別是積極推動「產創...

台積電強化資安管理 完成639家供應商資安評鑑

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到供應商資安管理方面，積極提升整體供應鏈的資安防護水準，以「建立規範、評核...

台積分紅入帳羨煞眾人 網喊：竹北套房上看2千萬

台積電分紅再次「開獎」，不少工程師在網路上交流彼此紅包數字，幾乎落在3到4個月月薪之間，且獎金已經在今天陸續到帳，羨煞不...

台積電劉德音受邀三三會例會演講 鴻海蔣尚義同場現身

台積電董事長劉德音今天中午受邀三三會例會演講，但是場內行程隱密沒對媒體公開。新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義也現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。