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NVIDIA攜手台灣醫院 提升人工智慧醫療

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

NVIDIA (輝達) 今（30）日宣布攜手台灣頂尖醫學中心台北榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、財團法人國家衛生研究院以及科技夥伴們將於明（1）日至 4 日的「2022台灣醫療科技展」中，展現如何使用創新人工智慧 (AI) 及相關解決方案、加速運算技術和醫療影像領域用AI開放框架支援醫療照護，為台灣醫療在疾病、開發診斷方式與提供治療等方面開創突破性的進展。

NVIDIA表示，長期致力與全球頂尖醫療中心合作，將AI導入醫療照護領域、改善臨床體驗、用軟體定義醫療設備，實踐智慧醫療。近期在醫療AI應用又更躍進創新，包括甫於9月份的GTC大會中，推出高精度邊緣AI平台，將邊緣AI應用導入手術室，提供安全、低延遲的AI推論功能，滿足醫療過程中處理眾多儀器、感測器以及臨床須即時洞察的需求，大幅優化手術體驗。

10月中輝達也宣布擴大與Oracle合作，將NVIDIA AI技術導入Oracle Cloud Infrastructure，開發嶄新的AI加速醫療產品，內容涵蓋分析、臨床解決方案、營運、病患管理系統等。

輝達表示，2019年由NVIDIA與全球醫療生態系夥伴合作推出的醫療影像領域用AI開放框架MONAI，今年在實務應用上亦有長足進展，日前在北美放射學會年會上發表諸多醫療機構、新創公司採用的卓越成果。透過MONAI可有效驗證、建置和評估醫療影像AI模型，為醫療人員帶來更強大的AI診斷工具，加速臨床診斷精準度和決策效率，大幅提高醫病流程且驅動全球資料科學家與臨床醫生更緊密合作。

目前已採用MONAI的醫療機構包括美國國家衛生院、辛辛那提兒童醫院 (Cincinnati Children's Hospital)、麻省總醫院 (Mass General Brigham)、范德堡大學醫院 (Vanderbilt University)、英國國民保健署 (NHS) 轄下五家醫療機構…等。

2022 台灣醫療科技展開展首兩日NVIDIA將與國家衛生研究院合作，於攤位現場舉辦演講與參觀者互動，台北榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、國家衛生研究院將於攤位上分別展示基於 NVIDIA AI的智慧醫療解決方案與亮眼成果。

輝達表示，台北榮民總醫院自2018年起即致力於智慧醫療AI落地，導入先進AI嵌入式系統NVIDIA Jetson，部署在每台洗腎機旁，不需昂貴的GPU伺服器就能運行AI，就近進行洗腎心衰風險預測AI運算。此外，運用可將影像、基因體研究、病患監測和藥物開發整合之單一平台 NVIDIA Clara、加速基因體定序分析的 NVIDIA Parabricks 技術加速推動台北榮總的數位轉型。台北榮總更因前瞻部署邊緣AI應用榮獲2022雲端物聯網創新獎的肯定。

NVIDIA 輝達 榮民

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