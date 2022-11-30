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鴻海策略長蔣尚義現身三三會 昔日同事劉德音再度同台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義今日現身三三會11月例會。記者簡永祥/攝影
新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義今日現身三三會11月例會。記者簡永祥/攝影

新任鴻海策略長，前台積電研發大將蔣尚義今日中午現身三三會11月例會，這也是蔣尚義接任新職後，首度參加公開活動。他接受媒體採訪時短暫停下腳步表示，以前在台積電是從晶片製造端看系統應用，現在到了鴻海集團，則是從應用端看上游晶片供應 。

三三會今天例會特別邀請護國神山台積電董事長劉德音進行專題演講，但應台積電要求，此次演講不開放媒體進場聆聽，劉德音也表明在會前及會後都不受訪。

三三會理事長林伯豐表示，近期全球都重視半導體產業，他對台積電今天全球市占率高達52%，特別表達敬佩，由於晶片重要性極高，台灣在全球半導體供應鏈又扮演重要角色，今天很榮幸能邀請劉德音特別到三三會月會進行專題演講，剖析全球半導體產業發展及台灣面臨的機會與挑戰，讓與會的其他企業闆，也對台灣半導體產業的重要，有更深層了解。

劉德音昔日與蔣尚義都共事過，都曾擔任共同營運長，但後來蔣選擇退休，轉任大陸擔任中芯國際董事、弘芯董事長後，又回任中芯副董事長，此次蔣尚義代表鴻海集團參加三三會例會，再與劉德音同台，也格外吸引外界目光。

台積電 劉德音 半導體

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