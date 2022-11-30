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赴美參加台積電12月6日美國移機典禮？國發會主委龔明鑫證實會去
台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮，國發會主委龔明鑫今天證實，將以台積電董事身分出席，屆時也會順道拜訪美國西岸科技企業。
台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，將在12月6日舉行移機典禮，除了邀請客戶、供應商、學界，傳出也有美國重要官員及台灣政府出席，包括國發會主委龔明鑫。
龔明鑫今天出席「2023投資趨勢論壇」活動會後接受媒體訪問，證實他受邀參加台積電12月6日在美國舉行的首批機台設備移機典禮。
媒體詢問是否會拜會美國官方單位？龔明鑫表示，他到美國主要是以台積董事身分出席，行程以台積電安排為主，而且美國官方都在東岸。他說，因為剛好在西岸，因此會拜訪一些西岸科技企業。
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