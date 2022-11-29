詹文男vs李吉仁 暢談企業轉型挑戰與策略

這些年吹起中壯年再進修風潮，許多人在社會歷練後重回校園當學生，EMBA 成為熱門的選項。目前也是台大商研所兼任教授的數位轉型學院院長詹文男，本周在『大師543』訪問的來賓是曾擔任台大EMBA執行長的李吉仁。

李吉仁畢業於清華大學工業工程系、台大商研所，在藥廠工作四年後到美國伊利諾大學香檳校區念企管博士，之後回台大國企所任教。其除曾擔任台大EMBA執行長，也擔任過玉山金、宏碁、台達電、王品等企業的獨立董事，是台大EMBA最受歡迎的策略大師。目前他全力投入偏鄉中小學教育，期望幫助更多弱勢的孩子們突破困境與限制。

兩位大師在訪問的一開始就提到，台灣產業目前面臨的挑戰跟困境，主要是企業永續發展的問題。現在各界常在討論的ESG議題固然重要，但企業若無法成長發展，ESG也無法顧及，因此企業永續成長的部分也要兼顧並存思考。

世代傳承也是現階段產業發展的關鍵議題。創業的老爸捨不得，也不放心把產業交棒給下一代，尤其是家族企業。基本上，交棒等於是交團隊，接棒的人大都想往前衝，老臣則多持保守態度，以前的樁腳能不能服從新人的領導，還是仍要靠舊有的經驗取勝，都是企業需要面臨的課題，若是兩代間還有其他問題，那就更複雜了。

過去兩年因為大家都遠距上班，市場需求一下激發上來，但之後降下來了，就面臨企業再成長的問題。企業在策略上第一個就是要選擇戰場，原來的果子都摘完了，要再找新的地方再成長，相對來講是非常不容易的事。再成長絕對不是只為了明年的業績目標，而是下一個成長的動力跟引擎。但在尋求新事業的過程中，組織的管理模式就會有很大的衝突。亦即在既有的基礎上，再做新的事業發展，本業需成長，新的事業也得探索，必須要有差異化的管理模式，否則很容易造成內部很大的衝突！。

從總體資料來看，很多公司錢都不是問題，也就是並非沒錢做未來投資，但領導者寧可把錢放著，不願拿出去做大投資，這個真的是我們產業現在轉型一個很大的內傷。行銷策略講求4P，包括產品（Product）、通路（Place）、價格(Princing)及推廣(Promotion)策略，而過去台灣電子代工業成功也是靠4P，但是是另一種4P，亦即Pricing, Pricing, Pricing，及Pricing。也因為都是價格策略，利潤都不高，因此投資就很保守。

所以真的要做改變，第一領導人一定要想清楚，勇敢踏出第一步；第二件事情必須在組織裡面建構一個能夠包容這些探索嘗試錯誤的文化。

還有一個思維也很重要，就是要回到以客戶為核心的思維。簡言之，如何將根深蒂固的4P轉為4S非常重要。不僅要用4P來搭配4S(滿意、服務、速度及誠意)，也需要將產業結構轉為4S（Service, Software, Solution及System）